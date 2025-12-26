Ν. Κορέα: Ο εισαγγελέας ζητά 10ετής φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο Γιούν Σουκ-Γιολ

Δεκατετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο Γιούν Σουκ-Γιολ ζήτησε την Παρασκευή ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας, με την κατηγορία της απόπειρας παρεμπόδισης της σύλληψής του μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον ανατραπέντα πρόεδρο ότι προσπάθησε να εμποδίσει τους ανακριτές που ήθελαν να τον συλλάβουν τον Ιανουάριο, οχυρώνοντας τον εαυτό του μέσα στο προεδρικό μέγαρο.

Η ποινή των 10 ετών που ζητήθηκε ήταν η πρώτη ποινή φυλάκισης που ζήτησαν οι ειδικοί εισαγγελείς για τις πολλαπλές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Γιουν.

«Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έπρεπε να προστατεύει το σύνταγμα και να υπερασπίζεται το Κράτος Δικαίου, κατάχρησε την εξουσία του και έβλαψε το κοινό», δήλωσε ένας εισαγγελέας σε ένα βίντεο κλιπ της δίκης πριν υποβάλει το αίτημα για την επιβολή ποινής.

«Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ούτε έχει δείξει μεταμέλεια στο κοινό, αλλά αντίθετα προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη στους βοηθούς του», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Πέρα από την κατηγορία της παρεμπόδισης, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γιουν δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να συγκαλέσει όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πριν ανακοινώσει τον στρατιωτικό νόμο στο κοινό και διέδωσε ψευδείς πληροφορίες στους ανταποκριτές των ξένων μέσων ενημέρωσης.

Ο 65χρονος Γιούν διώκεται σε ξεχωριστή δίκη με την κατηγορία της εξέγερσης και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή ενδεχομένως θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης.

Εν τω μεταξύ, ένας ειδικός εισαγγελέας που ερευνά τη σύζυγό του, Κιμ Κέον Χι, για φερόμενη δωροδοκία και χειραγώγηση μετοχών, απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον του Γιουν την Παρασκευή για φερόμενη παραβίαση του Νόμου περί Εκλογών Δημοσίων Λειτουργών.

Ο Γιούν αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.