Ν. Κορέα: Για «κυνήγι μαγισσών» μίλησε στη δίκη του ο καθαιρεθείς πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ

Ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γέολ, αρνήθηκε την Παρασκευή όλες τις κατηγορίες εναντίον του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς ξεκίνησε μια νέα δίκη μετά από εβδομάδες μποϊκοτάζ μιας άλλης δίκης για την οργάνωση εξέγερσης.

Ο 64χρονος Γιουν εμφανίστηκε αισθητά πιο αδύνατος, με πιο γκρίζα μαλλιά και κοντό κούρεμα, μετά από δύο μήνες φυλάκισης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αφού αρνήθηκε να παραστεί στη δίκη από τις αρχές Ιουλίου για λόγους υγείας.

«Η ίδια η επιβίωση είναι δύσκολη», δήλωσε ο Γιουν στο δικαστήριο, αναφερόμενος στο μικρό μονωμένο κελί όπου κρατούνταν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Οι νέες κατηγορίες εναντίον του συντηρητικού πρώην προέδρου προέρχονται από τις προσπάθειές του να εμποδίσει τους ανακριτές που προσπαθούσαν να τον συλλάβουν τον Ιανουάριο, μετά την αναστολή των εξουσιών του από το κοινοβούλιο και την οχύρωση του στο προεδρικό μέγαρο.

Οι νέες κατηγορίες απαγγέλθηκαν από έναν ειδικό εισαγγελέα που διορίστηκε τον Ιούνιο, η ομάδα του οποίου επέκτεινε την έρευνα για τον Γιουν και αρκετούς πρώην κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στη δίκη, οι δικηγόροι του Γιουν δήλωσαν ότι οι κατηγορίες ήταν νομικά αδικαιολόγητες, επειδή το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από ανακριτές που δεν είχαν νομική εξουσία να ερευνήσουν τις ενέργειές του στο πλαίσιο των προεδρικών του εξουσιών.

Ζητώντας την αποφυλάκισή του με εγγύηση, οι δικηγόροι του Γιουν χαρακτήρισαν την κράτησή του αβάσιμη, επειδή δεν υπήρχε κίνδυνος να διαφύγει. Επίσης, η κράτησή του έβλαψε την ικανότητά του να οργανώσει μια κατάλληλη υπεράσπιση ενάντια σε αυτό που οι δικηγόροι χαρακτήρισαν «κυνήγι μαγισσών».

Ο αμείωτος ρυθμός και η ένταση της δίκης και της συνεχιζόμενης έρευνας επιδείνωσαν τις επιπλοκές από προϋπάρχουσες ασθένειες, δήλωσαν οι δικηγόροι.

Ο Γιουν, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του από το Συνταγματικό Δικαστήριο τον Απρίλιο, ερευνάται επίσης από έναν άλλο ειδικό εισαγγελέα, ο οποίος έχει απαγγείλει κατηγορίες για διαφθορά στη σύζυγό του.

Ο Γιουν αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη και δήλωσε ότι η κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο ήταν εντός των εξουσιών του ως προέδρου. Απορρίπτει όλες τις έρευνες εναντίον του ως πολιτικά υποκινούμενες.

Εάν καταδικαστεί με βάση τη νέα κατηγορία, ο Γιουν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης άνω των τριών ετών. Εάν κριθεί ένοχος για τις κατηγορίες εξέγερσης, θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη.