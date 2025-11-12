Συνέντευξη στην Financial Times έδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο πρόεδρος της Κύπρου μίλησε σχετικά με το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει την επικείμενη προεδρία της χώρας στην ΕΕ για να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πολιτική για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την ελπίδα του προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά από εκεί που είχαν σταματήσεις οι συνομιλίες για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια, Ελένη Βαρβιτσιώτη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί κάτι που λίγοι στις Βρυξέλλες θα περίμεναν: να προσεγγίσει την Τουρκία. «Αλλάξαμε την προσέγγισή μας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Η Τουρκία θα είναι πάντα γείτονας της Κύπρου, οπότε προτιμώ έναν γείτονα που είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ τον Ιανουάριο, αποκτώντας έτσι την εξουσία να κατευθύνει τις συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο πρόεδρος της Κύπρου, έθεσε την ιδέα να προσκαλέσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε άτυπες συναντήσεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του. «Πρόκειται για προεδρία της ΕΕ, όχι μόνο για προεδρία της Κύπρου», δήλωσε. «Αυτό θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας». Ο Κύπριος ηγέτης είπε επίσης ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τουρκία πρέπει να ξαναρχίσουν, μετά την εκλογή του «υπέρμαχου των λύσεων» Τουφάν Ερχούρμαν ως ηγέτης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας τον περασμένο μήνα, που φέρνει νέα ελπίδα στις διαπραγματεύσεις. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχίσουν από το σημείο που σταμάτησαν στις συνομιλίες του Κρανς - Μοντάνα το 2017, αντί να ξεκινήσουν από το μηδέν.

«Φτάσαμε τόσο κοντά... Αν ξεκινήσουμε από το σημείο που σταματήσαμε, είναι εφικτό», είπε ο Χριστοδουλίδης. Χαιρέτισε επίσης τον διορισμό του πρώην επιτρόπου της ΕΕ Γιόχανες Χαν ως ειδικού απεσταλμένου για να ξεμπλοκάρει τις δεκαετίες ειρηνευτικών προσπαθειών. Οι Βρυξέλλες πρέπει να «καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε, καθώς μόνο η ΕΕ μπορεί να προσφέρει στην Άγκυρα αρκετά ισχυρά κίνητρα για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που να αξίζει τον κόπο. Είπε ότι η ΕΕ και η Τουρκία πρέπει να κάνουν μικρά βήματα για να χτίσουν εμπιστοσύνη.

«Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα, η Τουρκία ανοίγει ένα λιμάνι για τα πλοία που φέρουν κυπριακή σημαία. Από το 1987, κανένα πλοίο με κυπριακή σημαία δεν μπορεί να προσεγγίσει την Τουρκία. Έτσι, βήμα βήμα, θα δούμε τα οφέλη αυτής της θετικής είδησης».