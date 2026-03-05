Ν. Χριστοδουλίδης: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου η συνδρομή της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στην κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κύπρο στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής οι επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο νησί στρέφονται αποκλειστικά κατά των βρετανικών βάσεων και προέρχονται κυρίως από τον Λίβανο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ελληνική συνδρομή - με την αποστολή ελληνικών F-16 και φρεγατών - ως «μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Όπως εξήγησε, η Λευκωσία ζήτησε ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και η ανταπόκριση ήταν άμεση. «Ζητήσαμε ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση», ανέφερε, παραπέμποντας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνεννόηση που ακολούθησε μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στα μέτρα ασφάλειας, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει δικά της αμυντικά συστήματα, τα οποία έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η παρουσία των βρετανικών δυνάμεων στο νησί. Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία με ευρωπαϊκά κράτη.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοιου είδους ανταπόκριση και συνεργασία από πλευράς της Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η Λευκωσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και με κράτη-μέλη. Υπενθύμισε επίσης τη σημασία του Άρθρου 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι μέχρι στιγμής επιθέσεις στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και προέρχονται κυρίως από τον Λίβανο. «Για να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν ως στόχο τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο», δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα» με τον Αλέξης Παπαχελάς.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο βαλλιστικής επίθεσης από το Ιράν, σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα τέτοιο σενάριο. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε σε σχέση με τους βαλλιστικούς πυραύλους. Οι Βρετανοί βρίσκονται σε εγρήγορση όταν υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Από το Ιράν σε πολλές περιπτώσεις στόχος είναι το Ισραήλ. Άρα περνούν από την περιοχή, από την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και είναι κάτι που παρακολουθείται πολύ προσεκτικά», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης παραδέχθηκε ότι προκλήθηκε ενόχληση στη Λευκωσία από δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Άμυνας σχετικά με τις βάσεις. «Ναι, υπήρξε ενόχληση», δήλωσε, εξηγώντας ότι η αρχική τοποθέτηση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και δημιούργησε ανησυχία στην Κύπρο. Όπως είπε, ακολούθησαν επαφές με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές ενέργειες που συνδέονται με τον πόλεμο.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι, εάν ήταν εφικτό, η Κυπριακή Δημοκρατία θα υπέβαλλε άμεσα αίτηση. «Αν ήταν εφικτό αύριο η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, θα υπέβαλε σχετική αίτηση», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή λόγω των πολιτικών συνθηκών και της γνωστής θέσης της Τουρκία. Πρόσθεσε, πάντως, ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προεργασία σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, ώστε η χώρα να είναι έτοιμη όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.