Ν. Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία βρίσκεται με δική της ευθύνη εκτός των περιφερειακών συνεργασιών

Τη σημασία και την ανθεκτικότητα της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο ΚΕΝ Λάρνακας, κάνοντας απολογισμό της χθεσινής του επίσκεψης στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο της Κύπρου, όπως ανέφερε, η 10η κατά σειρά τριμερής διάσκεψη επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της συνεργασίας, ακόμη και σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων στην περιοχή.

«Αυτό από μόνο του δείχνει την ανθεκτικότητα αυτής της συνεργασίας, σε περιόδους δύσκολες, με εξελίξεις και αρκετές προκλήσεις στην περιοχή», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι από τις επαφές στο Ισραήλ προκύπτει περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, με έμφαση σε τρεις βασικούς τομείς: την ενέργεια, την άμυνα και ασφάλεια, καθώς και την πολιτική προστασία. Όπως είπε, οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που χαρακτήρισαν την τριμερή ως «αντιτουρκική», ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται στη βάση μιας θετικής ατζέντας.

Τόνισε ότι η απουσία της Τουρκίας από τις περιφερειακές συνεργασίες οφείλεται αποκλειστικά στη δική της στάση, επισημαίνοντας πως η Άγκυρα δεν σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας ούτε το πνεύμα συνεργασίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να δημιουργηθούν στο μέλλον οι συνθήκες που θα επιτρέψουν και τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο Κυπριακό όσο και σε άλλα ζητήματα.

Απαντώντας σε αναφορές τουρκικών μέσων ενημέρωσης περί δημιουργίας ισραηλινής βάσης στην Κύπρο, με αφορμή τη χθεσινή Κοινή Διακήρυξη για ίδρυση Κέντρου Αριστείας Κυβερνοασφάλειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν κατηγορηματικός. Όπως είπε, «τέτοιου είδους προσεγγίσεις μόνο η Τουρκία έχει στην Κύπρο», υπογραμμίζοντας ότι το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας έχει καθαρά συνεργατικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που αφορούν όλες τις χώρες της περιοχής.