Την προσήλωσή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στον μόνο δρόμο που υπηρετεί τη νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, στην άρση του αδιεξόδου και στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, επιβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 51 ετών, από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Στις 14 Αυγούστου το 1974», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε «ενώ εξελίσσονταν συνομιλίες στη Γενεύη, η Τουρκία περιφρονεί κάθε πτυχή του Διεθνούς Δικαίου, θέτει σε εφαρμογή τον «Αττίλα 2», καταλαμβάνοντας την Αμμόχωστο, τη Μόρφου και άλλες περιοχές επεκτείνοντας την κατοχή στο 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και προκαλώντας βίαιο εκτοπισμό πολιτών, σκορπώντας τον θάνατο και την καταστροφή».

Αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά εργαλεία και εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, τονίζεται στην ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πλευρά μας συνεργάζονται πλήρως με τον ΓΓ των ΗΕ, τα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τους θεσμούς και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – της οποίας η ενεργότερη εμπλοκή αποτελεί βασική επιδίωξη- με στόχο την επιτυχή έκβαση της πρωτοβουλίας του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η αταλάντευτη προσήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα παραμείνει αμείωτη καθώς οδηγούμαστε στην κοινή συνάντηση της Νέας Υόρκης και ακολούθως στη νέα πολυμερή διάσκεψη που έχει ανακοινώσει ότι θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει η ανακοίνωση της Προεδρίας της Κύπρου.