Ν. Χριστοδουλίδης για τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα: Αντίδραση της Άγκυρας στο μήνυμα της ΕΕ για την ασφάλεια της Κύπρου

«Η απόφαση της Τουρκίας για ανάπτυξη των F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου είναι αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ», δήλωσε τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Κύπρου.

Στα Κατεχόμενα τα F-16

Στα κατεχόμενα βρίσκονται έξι F-16 καθώς και συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, τα αεροσκάφη θα σταθμεύσουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του αεροδρομίου Τύμπου.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσης ότι μαζί με τα μαχητικά έχει αναπτυχθεί και «σύστημα αεράμυνας». Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «εφόσον προκύψει ανάγκη, μπορούν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα».

Η ημερομηνία επιστροφής των αεροσκαφών στην Τουρκία δεν έχει γίνει γνωστή.