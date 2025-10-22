Ν. Χριστοδουλίδης: Είμαι έτοιμος να ξαναρχίσω άμεσα τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Η Κύπρος δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει άμεσα τις συνομιλίες για την επανένωση του νησιού, οκτώ χρόνια μετά την αποτυχία του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στην Ελβετία το 2017, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε συνέντευξή του στο Euronews.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, ο Χριστοδουλίδης δήλωσε:



«Είμαι έτοιμος να ξαναρχίσω τις διαπραγματεύσεις ακόμη και την επόμενη εβδομάδα», λίγους μήνες πριν από την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το Euronews αναφέρει ότι «η δήλωσή του έρχεται αμέσως μετά τη συντριπτική νίκη του φιλοευρωπαίου Σοσιαλδημοκράτη Τούφαν Ερχουμάν ως ηγέτη της τουρκοκρατούμενης Βόρειας Κύπρου», γεγονός που αναζωπύρωσε τις ελπίδες για μια νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, καθώς ο Ερχουμάν είχε θέσει ως προεκλογική του δέσμευση την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας ομοσπονδίας.

Η Κύπρος επιδιώκει ενεργό ρόλο στη Γάζα

Πηγές του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, αναφέρουν ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε επίσης στο Euronews για τα σχέδια της Κύπρου να έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προτείνεται να αναπτυχθεί στη Γάζα, με αποστολή τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, μίλησε για το σχέδιο έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο επικεντρώνεται στην ανθρωπιστική βοήθεια, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση.

Στο πρόγραμμα «The Europe Conversation», ο Κύπριος πρόεδρος εξήγησε πώς η Λευκωσία σχεδιάζει να επαναχρησιμοποιήσει τον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια» ώστε να στηρίξει τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το Euronews αναφέρει ότι «η Κύπρος παρουσίασε ένα ‘πολύ συγκεκριμένο’ σχέδιο έξι σημείων για την ανάκαμψη της Γάζας στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει μιας συνάντησης ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη» και ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης «συζήτησε για πρώτη φορά τις λεπτομέρειες» στη συνέντευξη.

Το σχέδιο εστιάζει στην παροχή βοήθειας, την ενίσχυση της ασφάλειας και την ανοικοδόμηση και περιλαμβάνει την επανενεργοποίηση του διαδρόμου «Αμάλθεια» τόσο για την απομάκρυνση των ερειπίων από τη Γάζα όσο και για τη μεταφορά οικοδομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην ανοικοδόμηση.

«Όταν (…) υπάρξουν οι συνθήκες, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Και γι’ αυτό το σημείο τρία της πρότασής μας είναι η απομάκρυνση των ερειπίων και η διευκόλυνση της ανοικοδόμησης. Αυτός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος: ανάπτυξη θαλάσσιων οδών για την απομάκρυνση ερειπίων και την εισαγωγή δομικών υλικών στη Γάζα, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το Euronews.

Ο Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει τη στρατηγική γεωγραφική της θέση ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, ώστε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Γάζας.

«Το σχέδιό μας βασίζεται στις άριστες σχέσεις μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», είπε, «όλους τους Άραβες εταίρους στην περιοχή», την ΕΕ και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Εκτός από την ανοικοδόμηση, το σχέδιο έξι σημείων της Κύπρου διαρθρώνεται γύρω από δύο ακόμη βασικούς άξονες — την ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια.

«Στοχεύει στην υποστήριξη της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, του ελέγχου “αγαθών διπλής χρήσης” (αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό πλαίσιο) και της εκπαίδευσης των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας», προστίθεται.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Κύπρος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προωθείται από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία αναμένεται να συμπεριλαμβάνει Άραβες και διεθνείς εταίρους.

Επιπλέον, αναφέρεται πως τα έξι σημεία του κυπριακού σχεδίου συνδέονται με οκτώ ειδικά στοιχεία του ευρύτερου σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία καλύπτουν ζητήματα όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, η οικονομική ανάκαμψη, η ανοικοδόμηση και η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η ανοικοδόμηση μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν υπάρξουν οι «κατάλληλες πολιτικές συνθήκες» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή» από το ειρηνευτικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την επικείμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ που ξεκινά τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος ανέφερε ότι μία από τις βασικές του προτεραιότητες είναι να ενισχύσει τη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.