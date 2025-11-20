Ν. Χριστοδουλίδης για συνάντηση με Έρχιουρμαν: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά

«Το σημαντικό είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο τη συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την πρώτη συνάντηση με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε:

«Είναι θετικό το γεγονός ότι συμφωνήθηκε κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν. Ο Τ/κ ηγέτης θα συναντηθεί μαζί της στις 5 Δεκεμβρίου, εγώ στις 6 και μετά θα υπάρξει κοινή συνάντηση.

Επίσης, θα ξεκινήσουν συναντήσεις μεταξύ των διαπραγματευτών για να προετοιμάσουν αυτή τη συνάντηση. Θετικό είναι και το γεγονός ότι μετά την Κύπρο, η κ. Ολγκίν θα επισκεφθεί Ελλάδα και Τουρκία.

Αυτή η πρώτη συνάντηση δεν ήταν κοινωνικού χαρακτήρα και δεν έγινε διαπραγμάτευση, έθεσε κάποια θέματα ο Τ/κ ηγέτης και εγώ κάποια άλλα, και εργαζόμαστε τώρα για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες στο Κυπριακό στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο το βασικό ζητούμενο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά».

Ο Κύπριος Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έγιναν αναφορές σε ΜΟΕ τα οποία ο κ. Χριστοδουλίδης θεωρεί σημαντικά και ότι υπέβαλε προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών, τις οποίες ωστόσο απέφυγε να αναφέρει δημόσια.

Κληθείς να σχολιάσει αν είναι εφικτή μια διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του χρόνου, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι επισήμανε την ετοιμότητα της δικής μας πλευράς. «Η κ. Ολγκιν θα διερευνήσει το θέμα για να δει κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Υπάρχει η προοπτική», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης παραμένει δεσμευμένος στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε «δεν θα μιλήσω εκ μέρους του κ. Έρχιουρμαν», προσθέτοντας πως το σημαντικό είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο τη συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, από τη Λίμα, Περού, όπου βρίσκεται.

Τον κ. Χριστοδουλίδη συνόδευε ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ενώ τον κ. Έρχιουρμαν ο “υφυπουργός παρά τω προέδρω” Μεχμέτ Ντανά, τον οποίο πληροφορίες φέρουν να διορίζεται ενδεχομένως από τον Τουφάν Ερχιουρμαν, νέος διαπραγματευτής της τ/κ πλευράς.

Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκε κατά την άφιξή τους ο Ειδικός Αντιπρόσωπος Κασίμ Ντιάν και τους οδήγησε εντός της οικίας.

Συμφώνησαν σε κοινή συνάντηση με Ολγκίν

Σε κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕγια το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν κατά την επιστροφή της στην Κύπρο αρχές Δεκεμβρίου, συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εκδόθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μία νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΓΓ των ΗΕ.

Εξερχόμενος της οικίας του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, και ερωτηθείς από δημοσιογράφο πώς πήγε η συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «πολύ καλά».

Η συνάντηση, υπό την αιγίδα του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, «έδωσε στους δύο ηγέτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων σε εγκάρδια ατμόσφαιρα», αναφέρει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Αλίμ Σιντίκ.

Ο κ. Έρχιουρμαν και ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφέρει, «προσβλέπουν στην επίσκεψη της κ. Ολγκίν και συμφώνησαν να έχουν κοινή συνάντηση μαζί της όταν θα βρίσκεται στο νησί στις αρχές Δεκεμβρίου».

Εξέφρασαν επίσης την ετοιμότητά τους να εργαστούν για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα, προστίθεται.

«Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να διερευνήσουν άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις», σημειώνεται, ενώ, όπως αναφέρεται, έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις ενόψει της επίσκεψης της κ. Ολγκίν και, ειδικότερα, για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα.

Στη συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και η κ. Ολγκίν, από τη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, όπου βρίσκεται.