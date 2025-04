Μυστήριο με το πρωτοφανές μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία - Τα σενάρια

Κοντά στην πλήρη αποκατάστασή της βρίσκεται η ηλεκτροδότηση στην Ισπανία, με τα ξημερώματα της Τρίτης να σηματοδοτούν θετικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Red Eléctrica, τον διαχειριστή του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, στις 02:50 το 82,4% του δικτύου είχε επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.

Παράλληλα, η αποκατάσταση στους υποσταθμούς που εξυπηρετούν τις ηλεκτροκίνητες δημόσιες συγκοινωνίες είχε φτάσει το 99,11%, γεγονός που επιτρέπει τη σταδιακή επαναλειτουργία των μέσων μεταφοράς.

Αντίστοιχη πρόοδος καταγράφεται τόσο στην Πορτογαλία όσο και στις πληγείσες περιοχές της Γαλλίας, οι οποίες είχαν επίσης επηρεαστεί από το πρωτοφανές ενεργειακό μπλακ άουτ που διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες.

A huge power outage brought parts of Spain and Portugal to a standstill, grounding planes, halting public transportation, causing panic buying and leaving the two countries scrambling to restore power to millions of homes and businesses https://t.co/km6XsujnhU pic.twitter.com/azBALfLWZJ