Κρυφή συνάντηση το Σαββατοκύριακο με τον εξόριστο πρώην πρίγκιπα του Ιράν Ρεζά Παχλαβί είχε ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Axios. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν οι διαμαρτυρίες που μαίνονται στο Ιράν, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαμαρτυριών πριν από 15 ημέρες. Ο Παχλάβι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσπαθεί να τοποθετηθεί σε θέση να αναλάβει ως «μεταβατικός» ηγέτης σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη το πρωί για να συζητήσει τις επιλογές αντιμετώπισης των διαδηλώσεων. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρευρέθηκε. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε στους διαδηλωτές είναι καθ' οδόν και τους κάλεσε να συνεχίσουν να διαδηλώνουν.

Ο Παχλάβι, γιος του Σάχη που ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, ηγείται μιας αντιπολιτευτικής φατρίας από την εξορία του στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Παχλάβι εμφανίζεται σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τις διαμαρτυρίες.

Όταν ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρούσε τον Παχλάβι σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αρνήθηκε να τον υποστηρίξει.

Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξεπλάγη από το γεγονός ότι σε πολλές από τις διαδηλώσεις οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του Παχλάβι. «Ο Παχλάβι έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή. Φωνάζουν το όνομά του σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις και αυτό φαίνεται να συμβαίνει οργανικά», δήλωσε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο Karim Sadjadpour, ανώτερος αναλυτής στο Carnegie Endowment, δήλωσε στο Axios ότι ο Παχλάβι αποτελεί ένα ενοποιητικό σημείο αναφοράς για το εθνικιστικό αίσθημα των διαδηλωτών, σε αντίθεση με τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό του καθεστώτος.

Σε δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Νοεμβρίου 2025, περίπου το ένα τρίτο των Ιρανών υποστήριζε τον Παχλάβι, ενώ ένα άλλο τρίτο τον αντιπαθούσε έντονα, σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσκόπο Αμμάρ Μαλέκι. Αυτό είναι υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη προσωπικότητα της ιρανικής αντιπολίτευσης.