Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ (John Ratcliffe) πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα μια διακριτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους εξωτερικών υποθέσεων και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μεταφέρει ένα όχι και τόσο λεπτό μήνυμα: «Μπορείτε ακόμη να μας εμπιστεύεστε.»

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας (Kaja Kallas), καθώς και με ανώτερους αξιωματούχους από το Κέντρο Πληροφοριών και Κατάστασης της ΕΕ (INTCEN) και τη Διεύθυνση Πληροφοριών του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (EUMS), σύμφωνα με τρία άτομα με γνώση της συνάντησης.

Στόχος, όπως είπαν δύο αξιωματούχοι, ήταν να καθησυχάσει τις ανησυχίες και να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν ανησυχία για την πορεία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ασταθείς αλλαγές πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία - όπως η ξαφνική αναστολή της ανταλλαγής στρατιωτικών πληροφοριών με το Κίεβο τον περασμένο Μάρτιο - και η προσπάθεια πολιτικοποίησης των υπηρεσιών πληροφοριών μέσω διορισμών πιστών του Τραμπ, έχουν 动νήσει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης στην αξιοπιστία της Ουάσιγκτον.

Ο Ράτκλιφ, πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Τέξας, έχτισε τη φήμη του ως ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές του Τραμπ στο Κογκρέσο - ιδίως κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικασίας καθαίρεσης, όταν, από τη θέση του στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, επιτέθηκε στην έρευνα.

Επισήμως, ο Ράτκλιφ βρισκόταν στις Βρυξέλλες για να ενημερώσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε ένας διπλωμάτης.

Ωστόσο, η παράπλευρη συνάντησή του με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ (EEAS) έστειλε σαφές μήνυμα:

Το Λάνγκλεϊ (Langley) - η έδρα της CIA - θέλει να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Η προσδοκία είναι ότι η συνάντηση δεν θα είναι μεμονωμένο γεγονός: «Θα πρέπει να γίνονται τακτικά από εδώ και πέρα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.