MV SOUNION: Σε ασφαλές σημείο αγκυροβόλησης ρυμουλκείται το ελληνόκτητο τάνκερ

Σε ασφαλές σημείο αγκυροβόλησης προς τα βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας ρυμουλκείται με αργή ταχύτητα και ασφάλεια από το ελληνικό ναυαγοσωστικό «Aigaion Pelagos» το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «MV Sounion», που μεταφέρει 150.000 τόνους πετρελαίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το «Aigaion Pelagos» συνοδεύεται και από το ρυμουλκό διάσωσης «Panormitis», με δυνατότητες πυρόσβεσης και ανάκτησης πετρελαιοκηλίδων, αλλά και από τρία πολεμικά πλοία, εκ των οποίων το ένα είναι η φρεγάτα Ψαρά, αλλά και ειδική ένοπλη ομάδα.

Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



