Μπορέλ: Συγκαλεί την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ

Την απόφασή του να συγκαλέσει την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ στα τέλη Αυγούστου στις Βρυξέλλες, αντί της Βουδαπέστης, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (22/7), ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Σημειώνεται ότι η άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ (μορφή Gymnich) ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου στη Βουδαπέστη, στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, η οποία έχει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο.

Ωστόσο, ο Μπορέλ δήλωσε τη Δευτέρα (22/7) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ότι η απόφασή του αυτή οφείλεται στην πρόσφατη στάση της Ουγγαρίας ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ζ. Μπορέλ είπε ότι πρόκειται για μια «συμβολική» συνέπεια προς την Ουγγαρία, μετά το ταξίδι του πρωθυπουργού Βικτόρ Ορμπάν στη Μόσχα, χωρίς την υποστήριξη των χωρών της ΕΕ.

I have decided to convene informal meetings of EU Foreign Affairs and Defence Ministers in Brussels, after the summer break.



At today’s #FAC, EU Member States overwhelmingly criticized Hungary’s lack of sincere and loyal cooperation.