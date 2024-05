Μπορέλ και Φον ντερ Λάιεν στο πλευρό της Κύπρου για την επίλυση του Κυπριακού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ και τις προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού, για εξεύρεση βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Αυτό εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) έπειτα από σύντομη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με την Ολγκίν.

«Εξέφρασα την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ στις προσπάθειές της και των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο Κυπριακό» αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του.

I had a good meeting with @UN Secretary General’s Personal Envoy on Cyprus, María Angela Holguín.



I expressed the EU’s full support to her and the UN efforts to find a lasting solution to the Cyprus issue. pic.twitter.com/TmA3JdMIft