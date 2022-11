Μπολσονάρο: Απέφυγε να παραδεχτεί την ήττα, «θα συμμορφωθεί» με το σύνταγμα

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, απέφυγε να παραδεχτεί την ήττα από τον αριστερό Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις μετά τις εκλογές της Κυριακής, λέγοντας ότι οι διαμαρτυρίες μετά τις εκλογές, ήταν αποτέλεσμα της «αγανάκτησης και της αίσθησης αδικίας» για την ψηφοφορία.

Πάντως, στις πρώτες του δηλώσεις αφού ηττήθηκε από τον Λούλα, είπε ότι «θα συμμορφωθεί» με το σύνταγμα δίνοντας το πράσινο φως για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στην κυβέρνηση Λούλα.

