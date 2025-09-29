Μπλερ για το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ήταν το μοναδικό όνομα που ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ως μέλος του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης» (Board of Peace), το οποίο θα επιβλέψει τη διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση της Γάζας.

Έπειτα από τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «καλό άνθρωπο», ο Μπλερ εξέδωσε γραπτή δήλωση, στην οποία χαιρέτισε την αμερικανική πρωτοβουλία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε ένα τολμηρό και έξυπνο σχέδιο, το οποίο, αν συμφωνηθεί, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να φέρει άμεση ανακούφιση στη Γάζα, την ευκαιρία για ένα φωτεινότερο και καλύτερο μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανέφερε.

Ενώ συνεχίζοντας, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών τόνισε: «Μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να βάλουμε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου, δυστυχίας και οδύνης και ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του».