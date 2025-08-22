«Μπλε Δράκοι»: Σε επιφυλακή η Ισπανία για τα μικροσκοπικά, αλλά επικίνδυνα θαλάσσια πλάσματα

Οι παραλίες στην περιοχή Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας έκλεισαν την Τετάρτη 20 Αυγούστου, μετά την ανακάλυψη δύο μπλε δράκων (Glaucus atlanticus).

Ο Χοσέ Λουίς Σάεζ, δήμαρχος του Γκουαρνταμάρ , ανακοίνωσε στο X ότι απαγορεύεται το κολύμπι μετά «την εμφάνιση στην παραλία Βιβέρς δύο Glaucus atlanticus, γνωστών ως Μπλε Δράκοι».

Ο δήμαρχος δύο φωτογραφίες των μπλε δράκων, οι οποίοι έχουν συνήθως μήκος περίπου 4 εκατοστά.

Είναι γνωστοί ως αρπακτικά ζώα που τρέφονται με πλοκάμια που περιέχουν πολύ δηλητηριώδη απολήξεις, τα οποία χρησιμοποιούν τόσο για το κυνήγι όσο και για την αυτοάμυνα, εξηγεί το Γραφείο Διαχείρισης Ενέργειας των Ωκεανών.

Ο Σάεζ προειδοποίησε τους κατοίκους να μην αγγίζουν τα ερπετά, ακόμη και με γάντια.

«Ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες ή τις αρχές. Σε περίπτωση τσιμπήματος, ξεπλύνετε με θαλασσινό νερό και μεταβείτε σε σταθμό πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας. Πρόκειται για δηλητηριώδη είδη και το τσίμπημά τους προκαλεί ναυτία, πόνο και έμετο», είπε.

Η δημοτική αρχή έχει εφαρμόσει προληπτικά μέτρα για τον εντοπισμό πιθανών δειγμάτων που έχουν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα.