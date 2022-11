Ρωσικές επιθέσεις

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, που είχε επίσης ως αποτέλεσμα μπλακ άουτ στο Κίεβο και στη μισή Μολδαβία.

Την ίδια ώρα, φιλορωσική ομάδα πραγματοποιούσε κυβερνοεπίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ενημερώσει ο Ζελένσκι, διαμηνύοντας πως ο ουκρανικός λαός δεν κάμπτεται από τις επιθέσεις.

Επίθεση με 70 πυραύλους

Η Ρωσία εκτόξευσε 70 πυραύλους κατά της Ουκρανίας σε «επίθεση μεγάλης κλίμακας σε κρίσιμες εγκαταστάσεις», ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Almost throughout the territory of Ukraine was

an air alert has been issued. pic.twitter.com/WM2IhcCZkL — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2022

Οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις κατέρριψαν 51 από τους ρωσικούς πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα Τετάρτη, καθώς και πέντε επιθετικά drones, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατηγό της Ουκρανίας.

Πλήγμα σε υποδομές

Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μείνει χωρίς ρεύμα το Κίεβο, καθώς πλήγμα δέχτηκαν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία και μπλακ άουτ σημειώθηκαν στη γειτονική της Μολδαβία.

Ο Αντρέι Σπίνου, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Μολδαβίας, ανέφερε «μαζικές» διακοπές ρεύματος στη χώρα του μετά τα ρωσικά πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας.

Massive blackout in 🇲🇩 after today's Russian attack on 🇺🇦 energy infrastructure. Moldelectrica, 🇲🇩 TSO, is working to reconnect more than 50% of the country to electricity. — Andrei Spînu 🇲🇩🇪🇺 (@AndreiSpinu) November 23, 2022

Η Moldelectrica, η κρατική εταιρεία ενέργειας, εργάζεται για να επανασυνδέσει περισσότερο από το 50% της χώρας με την ηλεκτρική ενέργεια, πρόσθεσε.

Τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Ουκρανία, ενώ στο Κίεβο η παροχή νερού διακόπηκε μετά το χτύπημα κρίσιμων υποδομών, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Τρεις πυρηνικοί σταθμοί αποσυνδέθηκαν

Λόγω των επιθέσεων, τρεις ουκρανικοί πυρηνικοί σταθμοί «αποσυνδέθηκαν» από το ηλεκτρικό δίκτυο ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «το επίπεδο ακτινοβολίας στις εγκαταστάσεις και στις γειτονικές περιοχές δεν έχει αλλάξει" και "όλοι οι δείκτες είναι φυσιολογικοί».

Η εταιρία ανέφερε επίσης πως η παροχή του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία και έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, αποσυνδέθηκε επίσης από το ουκρανικό δίκτυο.

«Όλες οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ είναι εν λειτουργία. Το επίπεδο ακτινοβολίας στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια παραμένει φυσιολογικό», διευκρίνισε.

Στόχος κυβερνοεπίθεσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης την Τετάρτη, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του, λίγη ώρα αφότου οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζουν τη Ρωσία «κράτος που προάγει την τρομοκρατία».

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος Ζάουμε Ντουκ έκανε λόγο για «επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών (DDOS)» που είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί «μη διαθέσιμος ο ιστότοπος» του ευρωπαϊκού θεσμού. «Οι ομάδες του Κοινοβουλίου εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible. — Jaume Duch (@jduch) November 23, 2022

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται σύνθετη κυβερνοεπίθεση. Ομάδα φιλική προς το Κρεμλίνο ανέλαβε την ευθύνη» ανέφερε η Μετσόλα σε ανάρτησή της στο Twitter. «Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας την αντιμετωπίζουν και προστατεύουν τα συστήματά μας. Και αυτό, αφού χαρακτηρίσαμε τη Ρωσία κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας. Η απάντησή μου: Slava Ukraini (δόξα στην Ουκρανία)», πρόσθεσε.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini — Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022

Οι επιθέσεις αυτού του τύπου (DDoS, επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης) συνίστανται συνήθως στην αποστολή πολύ μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ή αιτημάτων σύνδεσης με ένα σύστημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό, σύμφωνα με το Reuters.

«Φαίνεται ότι επηρεάζεται κυρίως ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνεργάτες μου διαπίστωσαν προβλήματα σύνδεσης αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη συνέχιση των εργασιών», ανέφερε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Φαμπιάν Κελέρ.

Το ψήφισμα των ευρωβουλευτών

Με ψήφισμά τους την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές ανακήρυξαν τη Ρωσία «κράτος που προάγει την τρομοκρατία».

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι τα στρατιωτικά πλήγματα της Ρωσίας σε μη στρατιωτικούς στόχους όπως οι ενεργειακές υποδομές, τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα καταφύγια παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη στοχοποίηση ουκρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας από τη Ρωσία, που προχωρά σε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων έχοντας χάσει έδαφος στο πεδίο της μάχης.

«Η δολοφονία αμάχων και η καταστροφή πολιτικών υποδομών είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να απαιτεί αποφασιστική απάντηση του κόσμου σε αυτά τα εγκλήματα», αναφέρει σε tweet ο Ουκρανός πρόεδρος.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ουκρανία ζήτησαν μη προγραμματισμένη συνάντηση για να συζητήσουν «τις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας που καταστρέφουν κρίσιμες αστικές υποδομές σε ολόκληρη την Ουκρανία», σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, το αίτημα προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου της Ρωσίας, Ντμίτρι Πολυάνσκι, ο οποίος έκανε λόγο για παραβίαση των κανόνων του συμβουλίου.

