Την «καλή κατάσταση» στην οποία βρισκόταν ο Τζο Μπάιντεν όσο βρισκόταν στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος, Μπιλ Κλιντον, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν είδε ενδείξεις γνωστικής παρακμής κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Συγκεκριμένα, κατά την προώθηση του νέου του βιβλίου «The First Gentleman», ο Κλίντον ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο του CBS Sunday Morning, Τρέισι Σμιθ, για τις αποκαλύψεις του βιβλίου «Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again», των Άλεξ Τόμπσον (Axios) και Τζέικ Τάπερ (CNN).

Στο βιβλίο τους, οι συγγραφείς περιγράφουν μια συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να αποκρύψει σημάδια σωματικής και πνευματικής φθοράς, κρατώντας τον πρόεδρο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και παραπλανώντας συμμάχους του.

Μάλιστα, η Σμιθ ρώτησε: «Υπήρξε ποτέ στιγμή που να σκεφτήκατε ότι ίσως δεν είναι ικανός να είναι υποψήφιος;».

Ο Κλίντον απάντησε: «Όχι. Πίστευα ότι ήταν καλός πρόεδρος. Το μόνο που με προβλημάτιζε ήταν αν μπορεί κανείς να κάνει αυτή τη δουλειά μέχρι τα 86 του. Είχαμε αρκετές μακροσκελείς συζητήσεις, και ποτέ δεν έφυγα από μια συνάντηση σκεπτόμενος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ήταν πάντα καλά προετοιμασμένος».

Όταν ρωτήθηκε άμεσα αν παρατήρησε γνωστική παρακμή, απάντησε:

«Δεν ήξερα τίποτα για όλα αυτά. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Είδα τον πρόεδρο Μπάιντεν πρόσφατα και μου φάνηκε σε καλή κατάσταση. Το βιβλίο δεν με απασχόλησε, γιατί ποτέ δεν τον είδα έτσι.»

Η Σμιθ τον πίεσε να εξηγήσει γιατί δεν διάβασε το βιβλίο. Ο Κλίντον απάντησε ότι ο Μπάιντεν δεν είναι πλέον πρόεδρος και ότι, κατά τη γνώμη του, είχε κάνει «καλή δουλειά».

Υποστήριξε επίσης πως το βιβλίο χρησιμοποιείται «για να του φορτώσουν την ευθύνη που επανεξελέγη ο Τραμπ».

Παρά την υποστήριξή του στον Μπάιντεν, τόσο ο Κλίντον όσο και η σύζυγός του Χίλαρι ήταν από τους πρώτους κορυφαίους Δημοκρατικούς που υποστήριξαν την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις, λίγες ώρες μετά την απόσυρση Μπάιντεν από την κούρσα.

Από τη δημοσίευση του Original Sin τον περασμένο μήνα, το Δημοκρατικό Κόμμα και μεγάλα ΜΜΕ έχουν δεχτεί αυξανόμενη κριτική για το ότι φέρονται να υποβάθμισαν ή συγκάλυψαν τα προβλήματα υγείας του Μπάιντεν, μέχρι το πρώτο του ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι.