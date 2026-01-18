Μπέσεντ: Η Ευρώπη είναι αδύναμη - Ο Τραμπ δεν κάνει πίσω για τη Γροιλανδία

Νέο μήνυμα στους Ευρωπαίους έστειλε η Ουάσινγκτον, μέσω του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, λέγοντας πως δεν προτίθεται να κάνει πίσω στο θέμα της Γροιλανδίας, τονίζοντας παράλληλα πως η Ευρώπη είναι πολύ αδύναμη για να διασφαλίσει την ασφάλεια του νησιού.

«Καταρχάς, η εμπορική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και μια έκτακτη ενέργεια μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από μια άλλη εμπορική συμφωνία», δήλωσε ο Μπέσεντ την Κυριακή σε συνέντευξη στο “Meet the Press” του NBC. Ο Τραμπ «αξιοποιεί τις έκτακτες εξουσίες του για να το κάνει αυτό», πρόσθεσε.

Ο Tραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο πρόσθετο δασμό 10% στις εισαγωγές αγαθών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξει συμφωνία για «αγορά της Γροιλανδίας», όπως είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που χαρακτήρισε τον δασμό «απαράδεκτο», σκοπεύει να ζητήσει από την ΕΕ να ενεργοποιήσει το ισχυρότερο εργαλείο αντιποίνων που διαθέτει, το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument - ACI), γνωστό και ως ευρωπαϊκό «μπαζούκα».

Ο Μπέσεντ δικαιολόγησε την προσπάθεια του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, επικαλούμενος τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στην Αρκτική, τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδα «Golden Dome» και την προηγούμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, η οποία -όπως είπε- «χρηματοδοτούσε τις προσπάθειες της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».

Ερωτηθείς αν η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη αποτελεί διαπραγματευτική τακτική, ο Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη.

«Οι Ευρωπαίοι δείχνουν αδυναμία, οι ΗΠΑ προβάλλουν ισχύ», τόνισε και πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η ενίσχυση της ασφάλειας δεν είναι δυνατή αν η Γροιλανδία να αποτελεί μέρος των ΗΠΑ».

Με ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες να υποστηρίζουν ότι μια αμερικανική κίνηση για κατοχή της Γροιλανδίας θα σήμαινε το τέλος της Συμμαχίας του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) μετά από επτά και πλέον δεκαετίες, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι αυτό είναι «ψευτοδίλημμα».

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα καταλάβουν ότι πρέπει να βρίσκονται κάτω από την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας», τόνισε στο NBC.