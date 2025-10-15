Μπέσεντ: Η «έκρηξη» επενδύσεων στην αμερικανική οικονομία είναι βιώσιμη - Μεγάλο εμπόδιο το shutdown

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η «έκρηξη» των επενδύσεων στην αμερικανική οικονομία είναι βιώσιμο και μόλις ξεκινά, ωστόσο το παρατεταμένο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνιστά ολοένα και μεγαλύτερο εμπόδιο.

«Υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ έχει απελευθερώσει αυτή την έκρηξη μέσω των πολιτικών του», ανέφερε ο Μπέσεντ, μιλώντας σε εκδήλωση του CNBC στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το κυβερνητικό shutdown αρχίζει να έχει αισθητό αντίκτυπο, κοστίζοντας στην οικονομία περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως σε χαμένη παραγωγή.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, ενώ αξιωματούχοι των δύο χωρών εργάζονται για τη διοργάνωση της συνάντησης, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την κλιμάκωση μιας σύγκρουσης με την Κίνα και δεν θέλουν να αποσυνδεθούν από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Πρόσθεσε ότι χάρη στην εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ του Τραμπ και του Σι, η εμπορική αντιπαράθεση των δύο χωρών δεν έχει κλιμακωθεί περαιτέρω.

Επίσης, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας εμπορικής συμφωνίας με τη Νότια Κορέα.

«Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία με την Κορέα», ανέφερε ο Μπέσεντ στο CNBC. «Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, αλλά διευθετούμε τα ζητήματα».

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι Αμερικανοί και Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι συναντώνται αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.