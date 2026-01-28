Μπέσεντ: Είμαι απογοητευμένος από την εμπορική συμφωνία ΕΕ - Ινδίας

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι απογοητευμένος από την απόφαση της Ευρώπης να συνάψει σημαντική εμπορική συμφωνία με την Ινδία, τονίζοντας ότι δείχνει πως η Ευρώπη θέτει το εμπόριο πάνω από τα συμφέροντα του ουκρανικού λαού.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η Ευρώπη αγόραζε προϊόντα διύλισης που κατασκευάζονταν στην Ινδία με ρωσικό πετρέλαιο υπό κυρώσεις και δεν ανταποκρίθηκε στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ σε ινδικά προϊόντα, επειδή διαπραγματευόταν ξεχωριστά τη νέα συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε την Τρίτη την εμπορική συμφωνία με την Ινδία, η οποία είχε καθυστερήσει για καιρό. Η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και στη μείωση της εξάρτησης του μπλοκ από τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032, καταργώντας ή μειώνοντας τους δασμούς στο 96,6% των εμπορευμάτων κατ’ αξία και εξοικονομώντας 4 δισ. ευρώ για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Σε ερώτηση αν η συμφωνία και άλλες αντίστοιχες συμφωνίες θα απειλούσαν τις ΗΠΑ, ο Μπέσεντ απάντησε ότι κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τον εαυτό της, αλλά χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους «πολύ απογοητευτικούς».

Ο Μπέσεντ επεσήμανε ότι η συμφωνία εξηγεί γιατί οι Βρυξέλλες δίστασαν να υποστηρίξουν την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς 25% στην Ινδία πέρυσι, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

«Οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν να ενώσουν δυνάμεις μαζί μας, καθώς ήθελαν να προχωρήσουν στη συμφωνία», είπε. «Κάθε φορά που ακούτε Ευρωπαίο να μιλά για τον ουκρανικό λαό, θυμηθείτε ότι έθεσαν το εμπόριο πάνω από τον λαό αυτό».

Ο Μπέσεντ υπερασπίστηκε επίσης την αύξηση των δασμών 25% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα, λέγοντας ότι ήταν χρήσιμη για την προώθηση της συμφωνίας, προσθέτοντας ότι το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει λύση μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι αναμένεται να φτάσουν στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους εμπορίου.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ερωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να παρέμβουν στην αγορά συναλλάγματος, ιδίως για να στηρίξουν το γιεν, το οποίο κατέγραψε πτώση έναντι του δολαρίου τις τελευταίες εβδομάδες, προτού η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι δηλώσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πως είναι έτοιμη «να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αντιμετωπίσει τις κερδοσκοπικές και αφύσικες σε πολύ μεγάλο βαθμό διακυμάνσεις» του γιεν.

«Δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο παρά το ότι ασκούμε μία πολιτική υπέρ ενός ισχυρού δολαρίου», διαβεβαίωσε ο Μπέσεντ.