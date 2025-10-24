Μπεν Γκβιρ σε Τραμπ για απελευθέρωση Μπαργούτι: Το Ισραήλ είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, αποφασίζει η Κνέσετ

Αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ για τις έμμεσες δηλώσεις του σχετικά με πιθανή απελευθέρωση του εξέχοντα Παλαιστίνιου ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι, που βρίσκεται φυλακισμένος στο Ισραήλ, άφησε ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Χαρακτήρισε τον Μπαργούτι «μισητό Ναζί δολοφόνο υπεύθυνο για το αίμα πολλών αμάχων, γυναικών και παιδιών» ο οποίος «δεν θα απελευθερωθεί και δεν θα ηγηθεί της Γάζας».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφει ότι «το Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος» και ότι «τα μέλη της Κνεσέτ ψηφίζουν κατά την κρίση τους».

Παράλληλα εκφράζει την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον καλύτερο Αμερικανό πρόεδρο για το Ισραήλ».

יש לי הערכה גדולה לנשיא טראמפ, שהוא בהחלט הנשיא האמריקאי הכי טוב כלפי ישראל. ולצד זאת חשוב להזכיר: ישראל היא מדינה ריבונית עצמאית - חברי הכנסת מצביעים בהתאם לשיקול דעתם. וברגותי הוא רוצח נאצי מתועב, שדם אזרחים רבים, נשים וילדים, על ידיו. הוא לא ישוחרר ולא ינהיג את עזה. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 23, 2025

Οι δηλώσεις του Μπεν-Γκβιρ ήρθαν ως απάντηση σε σχόλιο του προέδρου Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στις εκκλήσεις για απελευθέρωση του ηγέτη της Φάταχ, Μαρουάν Μπαργούτι, λέγοντας ότι «θα λάβει απόφαση επί του θέματος».

Ο Τραμπ υπέδειξε ότι ενδέχεται να ζητήσει από το Ισραήλ την απελευθέρωση του Μπαργούτι, προσθέτοντας ότι είχε ήδη συζητήσει την πιθανότητα αυτή με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο.

Ο Μπαργούτι δεν περιλαμβανόταν στους κρατούμενους που το Ισραήλ συμφώνησε να απελευθερώσει αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Χαμάς έχουν ζητήσει την απελευθέρωσή του.

Ο Μαρουάν Μπαργούτι εκτίει πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς καταδικάστηκε το 2004 για επιθέσεις στο Ισραήλ που προκάλεσαν τον θάνατο πέντε ατόμων.