Μπαρνεά (Μοσάντ): Το Ισραήλ διαθέτει δυνατότητες εντός της Τεχεράνης που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

Το Ισραήλ διαθέτει δυνατότητες εντός της Τεχεράνης που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο διευθυντής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνεά, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχουμε κερδίσει και θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε», δήλωσε ο Μπαρνεά, μιλώντας στην τελετή απονομής του Βραβείου του Πρωθυπουργού, το οποίο απονεμήθηκε φέτος στην υπηρεσία κατασκοπείας.

«Αν και αποδείξαμε ότι το Ιράν είναι ευάλωτο, δεν θα χαλαρώσουμε», συνέχισε ο Μπαρνεά. «Η Μοσάντ διαθέτει πολύ ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες, ακόμη πιο ευφάνταστες και ισχυρές από πριν — ειδικά στο Ιράν και ακόμη και στην καρδιά της Τεχεράνης».

«Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να ενισχύουμε τις δυνατότητές μας στο Ιράν, να παρακολουθούμε από μέσα τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και δεν θα επιτρέψουμε να αναπτυχθούν ιδέες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας», υποσχέθηκε.

Η εκδήλωση, στην οποία παρέστη ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πραγματοποιήθηκε στην πρώτη επέτειο της επιχείρησης «beeper», κατά την οποία το Ισραήλ πυροδότησε χιλιάδες βομβητές που είχαν στην κατοχή τους μέλη της Χεζμπολάχ.