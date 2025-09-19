Κλιμακώνεται η ένταση στη Βαλτική

Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα οι Πολωνοί συνοριακοί φρουροί προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Η πολωνική Συνοριοφυλακή έγραψε στην πλατφόρμα X: «Δύο ρωσικά μαχητικά πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας».

Τρία ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας - Απογείωσε F-35 το ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της, παραμένοντας για συνολικά 12 λεπτά, σε ένα περιστατικό που εξετάζουν ευρωπαϊκές και ΝΑΤΟϊκές αρχές.

Για την αναχαίτισή τους απογειώθηκαν ιταλικά F-35, με την εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή της στο X την Παρασκευή να αναφέρεται στην άμεση κινητοποίηση της Συμμαχίας λέγοντας ότι «το ΝΑΤΟ αντέδρασε άμεσα και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο»,

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Earlier today, Russian jets violated Estonian airspace. NATO responded immediately and intercepted the Russian aircraft. This is yet another example of reckless Russian behaviour and NATO’s ability to respond. — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 19, 2025

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα «άνευ προηγουμένου στυγνό» περιστατικό.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας ήδη τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι από μόνο του απαράδεκτο, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά μπήκαν στον εναέριο χώρο μας, είναι προκλητικά άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσαχκνά.

«Η συνεχώς αυξανόμενη πρόκληση της Ρωσίας στα σύνορα και η επιθετικότητά της πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης.»

Το περιστατικό συνέβη λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την είσοδο περισσότερων από 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, γεγονός που οδήγησε σε αναχαιτίσεις από μαχητικά του ΝΑΤΟ και σε δηλώσεις δυτικών αξιωματούχων ότι η Ρωσία δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας.

Την περασμένη εβδομάδα άλλο ένα ρωσικό μη επανδρωμένο πέρασε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και πετούσε για ώρα σε αυτόν παρά το ότι είχαν απογειωθεί μαχητικά για να το αναχαιτίσουν.

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα για να διαμαρτυρηθεί επίσημα και να του επιδώσει διάβημα.

Σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η Μόσχα είχε στείλει για λίγο ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια απόπειρας παρεμπόδισης ρωσικού δεξαμενόπλοιου, το οποίο φερόταν να ανήκει σε «σκιώδη στόλο» που παραβιάζει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Μάλιστα, η παραβίαση του εναέριου χώρου συνέβη τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας και Λευκορωσίας, με την ονομασία «Zapad 2025».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Εσθονίας ανέφεραν ότι η παραβίαση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του νησιού Βαϊντλόο, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ταλίν.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα αεροσκάφη δεν διέθεταν σχέδιο πτήσης, δεν είχαν ενεργοποιημένους τους αναμεταδότες (transponders) και δεν βρίσκονταν σε επαφή με τον πύργο ελέγχου.

Αν και οι παραβιάσεις πάνω από το νησί Βαϊντλόο από ρωσικά αεροσκάφη είναι σχετικά συχνές, σπάνια διαρκούν τόσο όσο το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Αυτό μπορεί να είναι μια δοκιμή από τη Ρωσία για να δει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε αυτό το είδος πρόκλησης, αλλά μπορεί και να είναι καθαρά συμπτωματικό», δήλωσε στο Reuters ο Γιακούμπ Μ. Γκοντσιμίρσκι, καθηγητής ερευνών σε θέματα ρωσικής ασφάλειας στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων.

«Παρ’ όλα αυτά, το περιστατικό λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έχοντας κατά νου και την πρόσφατη παραβίαση με τα drones στην Πολωνία.»

Η Εσθονία ζητά διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου 4 λόγω των ρωσικών μαχητικών

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση απειλής σε ένα από τα μέλη του, μετά την εισβολή τριών ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

«Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ» σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στην πλατφόρμα X.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.



NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.



Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη "γρήγορη και αποφασιστική" απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. "Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική", έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

ΕΕ: Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου η συλλογική απάντηση των «27» στις ρωσικές παραβιάσεις

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν την «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία κατά την προσεχή τους σύνοδο στην Κοπεγχάγη, την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη πρόκληση», ανέφερε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε το ανατολικό μας μέτωπο, να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και να εντείνουμε την πίεση προς τη Ρωσία».

The European Union stands firmly in solidarity with 🇪🇪.



Today's violation of Estonian airspace by three Russian military aircraft is another unacceptable provocation.



It underscores yet again the urgent need to reinforce our Eastern flank, deepen European defence cooperation,… — António Costa (@eucopresident) September 19, 2025

Κάγια Κάλας: Εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή ήταν μια «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Αυτή είναι η τρίτη τέτοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία.»

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Γαλλία: Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Η Γαλλία, που διαθέτει ένα τάγμα με μαχητικά αεροσκάφη, με έδρα την Εσθονία, χαρακτήρισε την Παρασκευή τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η εισβολή στην Εσθονία είναι άνευ προηγουμένου εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Βρετανία: Απερίσκεπτη η ρωσική ενέργεια

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή αποτελεί την πιο πρόσφατη επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

«Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη ενέργεια της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε ο Χίλι στο X. «Η επιθετικότητα του Πούτιν, όμως, ενισχύει μόνο την ενότητα του ΝΑΤΟ και τη βούλησή μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Γερμανία: Απαράδεκτη την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που η Εσθονία κατηγόρησε ότι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια «θρασύτατη» ενέργεια.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία ήταν απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας.

«Αναχαιτίζοντας άμεσα τα ρωσικά αεροσκάφη, αποδεικνύουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί», δήλωσε ο Βάντεφουλ στο X.

Ιταλία: «Ο Πούτιν δεν πρέπει να συνεχίσει τις προκλήσεις»

«Ο Πούτιν δεν πρέπει να συνεχίσει τις προκλήσεις. Η ιστορία αυτή έφερνε αποτελέσματα όταν υπήρχε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, κάνουν πάντα τα ίδια πράγματα, για να ελέγξουν την αντίδραση του ΝΑΤΟ, της Δύσης και της Ευρώπης», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σχολιάζοντας την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από μέρους τριών ρωσικών μαχητικών και την απώθησή τους από ιταλικά F- 35.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της ιταλικής διπλωματίας «κανείς δεν φοβάται τη Ρωσία, αλλά πρέπει να εργαστούν, όλοι, με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης». «Το ζητούμενο πρέπει να είναι η ειρήνη και όχι -ασφαλώς- ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ταγιάνι, παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και αναφέρθηκε στο σχέδιο της Αιγύπτου για τη Γάζα, ως βάση για την επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου.

Ζελένσκι: Η ρωσική παραβίαση στην Εσθονία είναι μια απαράδεκτη νέα αποσταθεροποίηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας αποτελεί ένα απαράδεκτο νέο μέτρο αποσταθεροποίησης εκ μέρους της Μόσχας.

«Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά στην Εσθονία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η ρωσική αποσταθεροποίηση επεκτείνεται σε νέες χώρες και κατευθύνσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Telegram.

«Απαιτούνται ισχυρές ενέργειες, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και από μεμονωμένες χώρες.»