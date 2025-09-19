ΕΕ: Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου η συλλογική απάντηση των «27» στις ρωσικές παραβιάσεις

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν την «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία κατά την προσεχή τους σύνοδο στην Κοπεγχάγη, την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη πρόκληση», ανέφερε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε το ανατολικό μας μέτωπο, να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και να εντείνουμε την πίεση προς τη Ρωσία».

Τρία ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας - Απογείωσε F-35 το ΝΑΤΟ

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της, παραμένοντας για συνολικά 12 λεπτά, σε ένα περιστατικό που εξετάζουν ευρωπαϊκές και ΝΑΤΟϊκές αρχές.

Για την αναχαίτισή τους απογειώθηκαν ιταλικά F-35, με την εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή της στο X την Παρασκευή να αναφέρεται στην άμεση κινητοποίηση της Συμμαχίας λέγοντας ότι «το ΝΑΤΟ αντέδρασε άμεσα και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο»,

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα «άνευ προηγουμένου στυγνό» περιστατικό.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας ήδη τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι από μόνο του απαράδεκτο, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά μπήκαν στον εναέριο χώρο μας, είναι προκλητικά άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσαχκνά.

«Η συνεχώς αυξανόμενη πρόκληση της Ρωσίας στα σύνορα και η επιθετικότητά της πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης.»

Το περιστατικό συνέβη λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την είσοδο περισσότερων από 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, γεγονός που οδήγησε σε αναχαιτίσεις από μαχητικά του ΝΑΤΟ και σε δηλώσεις δυτικών αξιωματούχων ότι η Ρωσία δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας.

Την περασμένη εβδομάδα άλλο ένα ρωσικό μη επανδρωμένο πέρασε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και πετούσε για ώρα σε αυτόν παρά το ότι είχαν απογειωθεί μαχητικά για να το αναχαιτίσουν.

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα για να διαμαρτυρηθεί επίσημα και να του επιδώσει διάβημα.

Σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η Μόσχα είχε στείλει για λίγο ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια απόπειρας παρεμπόδισης ρωσικού δεξαμενόπλοιου, το οποίο φερόταν να ανήκει σε «σκιώδη στόλο» που παραβιάζει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Μάλιστα, η παραβίαση του εναέριου χώρου συνέβη τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας και Λευκορωσίας, με την ονομασία «Zapad 2025».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Εσθονίας ανέφεραν ότι η παραβίαση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του νησιού Βαϊντλόο, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ταλίν.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα αεροσκάφη δεν διέθεταν σχέδιο πτήσης, δεν είχαν ενεργοποιημένους τους αναμεταδότες (transponders) και δεν βρίσκονταν σε επαφή με τον πύργο ελέγχου.

Αν και οι παραβιάσεις πάνω από το νησί Βαϊντλόο από ρωσικά αεροσκάφη είναι σχετικά συχνές, σπάνια διαρκούν τόσο όσο το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Αυτό μπορεί να είναι μια δοκιμή από τη Ρωσία για να δει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε αυτό το είδος πρόκλησης, αλλά μπορεί και να είναι καθαρά συμπτωματικό», δήλωσε στο Reuters ο Γιακούμπ Μ. Γκοντσιμίρσκι, καθηγητής ερευνών σε θέματα ρωσικής ασφάλειας στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων.

«Παρ’ όλα αυτά, το περιστατικό λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έχοντας κατά νου και την πρόσφατη παραβίαση με τα drones στην Πολωνία.»

Κάγια Κάλας: Εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή ήταν μια «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Αυτή είναι η τρίτη τέτοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία.»