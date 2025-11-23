Mπαλόνια λαθρεμπόρων ξανά πάνω από τη Λιθουανία - Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Το αεροδρόμιο του Βιλνιούς στη Λιθουανία έκλεισε το βράδυ της Κυριακής λόγω εμφάνισης μπαλονιών λαθρεμπόρων στο ραντάρ, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Το ίδιο αεροδρόμιο είχε κλείσει ξανά την Πέμπτη, λόγω νέας εμφάνισης μπαλονιών λαθρεμπόρων στο ραντάρ.

Τον προηγούμενο μήνα, η βαλτική δημοκρατία είχε κλείσει τα συνοριακά της περάσματα με τη Λευκορωσία, ως αντίδραση σε διαταράξεις του εναέριου χώρου από καιρικά μπαλόνια που προέρχονταν από τη Λευκορωσία, αλλά τα ξανάνοιξε νωρίτερα την Πέμπτη.

Η Λιθουανία έχει δηλώσει ότι τα μπαλόνια, τα οποία έχουν προκαλέσει κλεισίματα στα λιθουανικά αεροδρόμια, χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους για τη μεταφορά λαθραίων τσιγάρων και κατηγορεί τον Πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, για την αποτυχία του να σταματήσει αυτή την πρακτική, χαρακτηρίζοντάς την «υβριδική επίθεση».

Οι αναφορές περιστατικών στον εναέριο χώρο είχαν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, πριν από το κλείσιμο του αεροδρομίου του Βιλνιούς την Πέμπτη.



