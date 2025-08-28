Μπαϊρού: Το σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν είναι λιτότητα, αλλά αναστολή των επιπλέον δαπανών

Καμπανάκι κινδύνου σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας έκρουσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού σε ομιλία του στην ετήσια συνάντηση των Γάλλων επιχειρηματιών (Medef).

Συγκεκριμένα, ο Μπαϊρού επεσήμανε τον υπερβολικό δανεισμό και τις αυξανόμενες υποχρεώσεις προς τις μελλοντικές γενιές. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το σχέδιο εξυγίανσης του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει περικοπές και περιορισμό των δημοσίων δαπανών.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο Μπαϊρού ανέδειξε την κρισιμότητα της δημοσιονομικής κατάστασης, ζητώντας την κατανόηση των Γάλλων πολιτών. Όπως ανέφερε, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», με το δημόσιο χρέος να ανέρχεται σε 3,35 τρισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση των επιτοκίων του αναμένεται να φτάσει τα 67 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και τα 75 δισεκατομμύρια το 2026.

Ο Μπαϊρού στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η αύξηση του χρέους έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση των νεότερων γενιών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν τα χρέη των προηγούμενων. «Αποδεχόμαστε ότι οι νέοι μας θα είναι σκλάβοι, υποχρεωμένοι να αποπληρώσουν τα δάνεια που αποφάσισαν οι προηγούμενες γενιές», δήλωσε με έντονο ύφος.

Σε συνέχεια αυτών των προειδοποιήσεων, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης που προτείνει η κυβέρνηση, το οποίο προβλέπει εξοικονομήσεις 44 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του 2026. Ο Μπαϊρού χαρακτήρισε αυτά τα μέτρα ως «σημαντικά, αλλά εφικτά» και υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για «λιτότητα», αλλά για «αναστολή των επιπλέον δαπανών», ώστε η χώρα να επανέλθει σε πορεία σταθερότητας.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα που πρότεινε ήταν η κατάργηση δύο αργιών τον χρόνο, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «λογική απόφαση», καθώς, όπως είπε, ο μήνας Μάιος είναι ο λιγότερο παραγωγικός μήνας της χρονιάς μετά τους δύο μήνες του καλοκαιριού. Το μέτρο αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της οικονομίας.