Μπάιντεν και Κλίντον συγχαίρουν τον Τραμπ για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα

Δύο πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν και ο Μπιλ Κλίντον επαινούν τον Ντόναλντ Τραμπ για το ρόλο που διαδραμάτισε για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα μέσα από αναρτήσεις τους στο Χ.

Από τη μία, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο X ότι είναι «βαθιά ευγνώμων και ανακουφισμένος» που έφτασε η μέρα κατά την οποία η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους, ενώ ο Κλίντον έκανε παρόμοια δήλωση, λέγοντας επίσης πως είναι «ευγνώμων που επιτεύχθηκε εκεχειρία».

Ειδικότερα, ο πρώην πρόεδρος των Δημοκρατικών δήλωσε ότι «ο δρόμος προς αυτή τη συμφωνία δεν ήταν εύκολος» και ότι η κυβέρνησή του «εργάστηκε ακατάπαυστα για να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα, να προσφέρει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες» και να τερματίσει τον πόλεμο.

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

«Επαινώ τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο Μπάιντεν.

«Τώρα, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε έναν δρόμο προς την ειρήνη, που ελπίζω να διαρκέσει, και προς ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους με ίση ειρήνη, αξιοπρέπεια και ασφάλεια», κατάληξε.

Με τη σειρά του, ο Κλίντον σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε: «Ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες αξίζουν μεγάλο έπαινο για το γεγονός ότι διατήρησαν το ενδιαφέρον όλων μέχρι την επίτευξη της συμφωνίας».

My statement on the ceasefire between Israel and Hamas: pic.twitter.com/lN0xQxGHfT — Bill Clinton (@BillClinton) October 13, 2025

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι θεωρεί την ανάρτηση του Κλίντον «πολύ ωραία» και σημείωσε πως «πάντα τα πήγαινε καλά μαζί του, ήταν φίλος μου, ήρθε στον γάμο μου».