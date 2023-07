Συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν: Τώρα ξεκινάμε μια νέα διαδικασία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος (vid)

Κατ' ιδίαν συνάντηση Ερντογάν - Μπάιντεν πραγματοποιήθηκε σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι οι προηγούμενες συναντήσεις με τον Μπάιντεν ήταν «προθέρμανση», προσθέτοντας: «Τώρα ξεκινάμε μια νέα διαδικασία».

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets US President Joe Biden on the sidelines of NATO Summit in Vilnius, Lithuania pic.twitter.com/aHFjnIaWuH