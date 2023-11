Συνάντηση Μπάιντεν – Σι

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Σι Τζινπίνγκ ξανάρχισαν τον διάλογο που είχαν αφήσει μετέωρο για έναν χρόνο, αναδεικνύοντας όμως ταυτόχρονα τις αγεφύρωτες διαφορές τους, ειδικά για το ζήτημα της Ταϊβάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στην Καλιφόρνια, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως εξακολουθεί πάντα να θεωρεί αυτόν τον τελευταίο «δικτάτορα», επαναλαμβάνοντας έναν χαρακτηρισμό που έχει προκαλέσει αγανάκτηση και αντιδράσεις από πλευράς Πεκίνου.

«Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι κυβερνά μια χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, όπου η μορφή διακυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μολαταύτα, χαρακτήρισε «εποικοδομητικές και παραγωγικές» τις συνομιλίες, αναφερόμενος στη συμφωνία για την αποκατάσταση των επαφών υψηλού επιπέδου των στρατών των δυο μεγάλων δυνάμεων και στην κινεζική στράτευση στον αγώνα εναντίον της φαιντανύλης.

«Ολοκλήρωσα αρκετές ώρες συνομιλιών με τον πρόεδρο Σι και θεωρώ πως πρόκειται για τις πιο εποικοδομητικές και παραγωγικές που είχαμε», ανέφερε.

Σε μήνυμά του μέσω X (του πρώην Twitter), ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι δυο ηγέτες σημείωσαν «σημαντική πρόοδο».

I’ve just concluded a day of meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we’ve had.



We built on groundwork laid over the past several months of diplomacy between our countries and made important progress. pic.twitter.com/0RT1q0FZHr