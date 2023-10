Τρομοκρατική επίθεση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου όπου επανέλαβε την «ακλόνητη δέσμευσή του» για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Today, I spoke with @IsraeliPM about the appalling Hamas terrorist attacks in Israel. I offered our support and reiterated my unwavering commitment to Israel’s security. @FLOTUS and I express our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones.