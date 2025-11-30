Μπαγκλαντές: Κρίσιμη η κατάτασταση της πρώην πρωθυπουργού, Χαλέντα Ζία - Στον «αέρα» η πολιτική σκηνή της χώρας

Η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές και ηγέτης της αντιπολίτευσης, Χαλέντα Ζία, παραμένει σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση σε νοσοκομείο της Ντάκα, ανακοίνωσε το κόμμα της την Κυριακή, ενώ ο εξόριστος γιος της και αναπληρωτής αρχηγός του κόμματος, Ταρίκ Ραχμάν, εξέφρασε αβεβαιότητα σχετικά με την επιστροφή του.

Η 80χρονη Χαλέντα εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο στις 23 Νοεμβρίου με σοβαρή λοίμωξη στο στήθος που επηρέαζε την καρδιά και τους πνεύμονές της, σύμφωνα με γιατρούς και ανώτερους αξιωματούχους του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπαγκλαντές.

Η επιδείνωση της υγείας της έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για το κόμμα της, το οποίο ανέκτησε τη δυναμική του μετά την ανατροπή της Σέιχ Χασίνα, της μακροχρόνιας πρώην πρωθυπουργού του Μπαγκλαντές , κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 2024.

Ο Ραχμάν, ο οποίος ζει στο Λονδίνο από το 2008, έγραψε στο Facebook το Σάββατο ότι η επιστροφή του στο Μπαγκλαντές «δεν εξαρτάται εξ ολοκλήρου» από τον ίδιο,.

Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Μουχάμαντ Γιούνους δήλωσε ότι «δεν έχει περιορισμούς ή αντιρρήσεις» για την επιστροφή του.

«Δεν υπάρχουν εμπόδια σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Γιούνους, Σαφίκουλ Αλάμ, σε ανάρτηση στο Facebook.

Η κατάσταση της Χαλέντα έχει εντείνει την αβεβαιότητα στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαγκλαντές, το οποίο σταθμίζει τα επόμενα βήματά του με την ηγέτιδα του σοβαρά άρρωστη και τον αναπληρωτή πρόεδρό του να βρίσκεται ακόμη στο εξωτερικό.

Το κόμμα, το οποίο μποϊκοτάρισε τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2014 και του 2024, έχει κερδίσει δυναμική από τον Αύγουστο και θεωρείται φαβορί στο μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο του Μπαγκλαντές.