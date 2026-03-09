Ανάλυση CNN

Η επανάσταση του 1979, που υποσχέθηκε το τέλος της κληρονομικής μοναρχίας στο Ιράν, μοιάζει πλέον με μακρινή ανάμνηση καθώς η ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δεύτερου γιου του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ, στο αξίωμα του Ανώτατου Ηγέτη, σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή αφού μετατρέπει το Ιράν σε μια de facto δυναστεία.

Η απόφαση του 88μελούς Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων να επικυρώσει τη διαδοχή έρχεται σε μια στιγμή απόλυτα εύθραυστη, καθώς το σύστημα κλονίστηκε συθέμελα μετά τις αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που στοίχισαν τη ζωή στον Αλί Χαμενεΐ και σε μέλη της οικογένειάς του.

Παρά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον διορισμό «μη αποδεκτό», η Τεχεράνη επέλεξε την οδό της εσωτερικής συσπείρωσης γύρω από το πρόσωπο του Μοτζταμπά.

Ο «άνθρωπος των σκιών»

Γεννημένος το 1969, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν υπήρξε ποτέ ένας παραδοσιακός ιερωμένος, καθώς αν και έλαβε θρησκευτική εκπαίδευση, δεν έφτασε ποτέ στον βαθμό του Μουτζταχίντ, γεγονός που προκαλεί ψιθύρους για τη θεολογική του νομιμοποίηση. Ωστόσο, η πραγματική του δύναμη δεν πηγάζει από τα ιερά κείμενα, αλλά από τους διαδρόμους της εξουσίας

Ο υιός Χαμενεΐ έχει στενούς δεσμοί με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) και ο έλεγχος των στρατιωτικών και οικονομικών δικτύων υπήρξε το θεμέλιο της επιρροής του, ενώ θεωρείται ο αρχιτέκτονας της εκλογής του σκληροπυρηνικού Αχμαντινετζάντ το 2005 και της βίαιης καταστολής του «Πράσινου Κινήματος» το 2009.

Σύμφωνα με το CNN, η επιλογή του υιού Χαμενεΐ στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Δύση ότι το καθεστώς δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό στρατιωτική πίεση και όπως σημειώνει η Maha Yahya του Carnegie Middle East Center, ο διορισμός αυτός αποτελεί «σήμα συνέχειας».

Ωστόσο, το ρίσκο είναι τεράστιο, καθώς ο νέος ηγέτης δεν διαθέτει διοικητικό παρελθόν ούτε δημόσιο λόγο για τα φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Σε μια χώρα που αιμορραγεί από τον πόλεμο και την εσωτερική καταπίεση, η επιβολή μιας νέας δυναστείας μπορεί να είναι η σπίθα που θα αναζωπυρώσει την οργή ενός λαού που κάποτε φώναζε στους δρόμους: «Μοτζταμπά, ας πεθάνεις για να μη δεις ποτέ την ηγεσία», καταλήγει το CNN.