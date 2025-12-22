Μόσχα: Υποστράτηγος του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοκινήτου

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

🚨 BREAKING 🚨



A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow



Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine.



A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε, ανέφερε η επιτροπή.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, η οποία εξετάζει σοβαρά εγκλήματα, δήλωσε ότι άνοιξε έρευνα για τη «δολοφονία» του και εξετάζεται η πιθανότητα η επίθεση να «συνδέεται» με τις «ουκρανικές ειδικές δυνάμεις».

«Κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής, έμπειροι εγκληματολόγοι από το κεντρικό γραφείο έχουν αποσταλεί για να παρέχουν πρακτική βοήθεια στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Ο τόπος του εγκλήματος βρίσκεται υπό έρευνα. Οι ερευνητές θα διατάξουν τις απαραίτητες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκληματολογικών και εκρηκτικών δοκιμών. Οι μάρτυρες και οι αυτόπτες μάρτυρες ανακρίνονται και τα βίντεο από τις κάμερες CCTV εξετάζονται», σχολίασε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Σβετλάνα Πετρένκο.

Σημείωσε επίσης ότι οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τη δολοφονία.

«Μία από αυτές είναι ότι το έγκλημα οργανώθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Η έρευνα παρακολουθείται από το κεντρικό γραφείο της υπηρεσίας», κατέληξε η Πετρένκο.