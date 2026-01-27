Μόντι: Ορόσημο για τις σχέσεις Ινδίας - ΕΕ η υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών

Σημαντικό ορόσημο για τις σχέσεις των δύο πλευρών χαρακτήρισε τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Σε αναρτήσεις του, σε όλες της γλώσσες της ΕΕ, όπου κ. Μόντι ευχαρίστησε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια «για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου» και κατέληξε:

«Αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει την εταιρική σχέση Ινδίας-Ευρώπης για ένα ευημερούν μέλλον».

Η ανάρτησή του πρωθυπουργού της Ινδίας στα ελληνικά.