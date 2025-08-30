Μόντι: Η Ινδία στηρίζει την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, επιβεβαίωσε το Σάββατο την υποστήριξή του για μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Μόντι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι μοιράστηκε την άποψή του για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, ενώ ο Μόντι τόνισε την υποστήριξη της Ινδίας στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ταχύτερη αποκατάσταση της ειρήνης, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

«Οι ηγέτες εξέτασαν επίσης την πρόοδο στη διμερή συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Ουκρανίας και συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος», ανέφερε η δήλωση.

Αρχηγός ρωσικού στρατού: Διεξάγουμε αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, σημείωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία και έχουν το «στρατηγικό πλεονέκτημα».

«Η συνδυασμένη ομάδα στρατευμάτων συνεχίζει μια αδιάκοπη επίθεση κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της πρώτης γραμμής. Προς το παρόν, η στρατηγική πρωτοβουλία ανήκει εξ ολοκλήρου στις ρωσικές δυνάμεις», δήλωσε ο Γκεράσιμοφ.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζει μια σφοδρή επίθεση σε μεγάλο μέρος της ανατολής, προσπαθώντας να κερδίσει περισσότερο έδαφος στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και 3,5 χρόνια στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, την Πέμπτη σκότωσαν τουλάχιστον 23 άτομα και τραυμάτισαν 38, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα, μια συνάντηση που η Ουάσιγκτον ήλπιζε ότι θα προωθούσε τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμάχους. Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεκάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές τους τελευταίους μήνες, και χιλιάδες από την αρχή του πολέμου.

Ο Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε 76 στοχευμένες επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι, με έμφαση στην καταστροφή εγκαταστάσεων όπου παράγονται συστήματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και drones.

Ο Γκεράσιμοφ είπε ότι η Μόσχα ελέγχει πλέον το 99,7% της ανατολικής περιοχής Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, το 79% της ανατολικής περιοχής Ντόνετσκ, το 74% της περιοχής Ζαπορίζια και το 76% της περιοχής Χερσόν.

Από τον Μάρτιο, η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.351 τετραγωνικά μίλια) ουκρανικού εδάφους και έχει πάρει τον έλεγχο 149 χωριών, ανέφερε.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν αυτό το μήνα να πιέζουν την νοτιοανατολική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με χάρτες ανοιχτής πηγής. Ο Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι επτά χωριά της περιοχής βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Ωστόσο, το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης.