Οι Χούθι της Υεμένης κατέλαβαν εμπορικό πλοίο - «Δεν είναι ισραηλινό», λένε οι IDF

Το εμπορικό πλοίο που κατέλαβαν οι Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι ισραηλινής ιδιοκτησίας ούτε υπάρχουν Ισραηλινοί στο πλήρωμά του ξεκαθαρίζουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). Νωρίτερα, μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας είχαν μεταδώσει ότι επρόκειτο για ισραηλινό πλοίο.

Το πλοίο «Galaxy Leader» με σημαία από τις νήσους Μπαχάμες έπλεε από την Τουρκία στην Ινδία.

Σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πρόσθεσαν ότι το πλοίο, του οποίου τα στοιχεία δεν γνωστοποίησαν, δεν ήταν ισραηλινής ιδιοκτησίας, ενώ δεν υπάρχουν Ισραηλινοί στο πλήρωμά του, κάνοντας ωστόσο για «πολύ σημαντικό περιστατικό σε παγκόσμια κλίμακα».

The hijacking of a cargo ship by the Houthis near Yemen in the southern Red Sea is a very grave incident of global consequence.

The ship departed Turkey on its way to India, staffed by civilians of various nationalities, not including Israelis. It is not an Israeli ship.