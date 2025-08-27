Νετανιάχου: Αναγνώρισε τη γενοκτονία Αρμενίων και Ελλήνων από τους Τούρκους

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, που κατάγεται από μια ασσυριακή χριστιανική οικογένεια από το Ιράν, στο podcast του γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω ότι την έχουμε αναγνωρίσει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ ψήφισε ένα ψήφισμα προς αυτή την κατεύθυνση», παρότι δεν έχει ψηφιστεί.

Σε ερώτηση γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ο Νετανιάχου απαντά: «Μόλις την αναγνώρισα. Ορίστε».

BREAKING!



Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Ισραήλ έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε αναγνώριση, φοβούμενο ότι θα βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε γενοκτονία.

Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι ήδη αρκετά τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με τους διπλωματικούς δεσμούς να έχουν ουσιαστικά ανασταλεί και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συγκρίνει συχνά το Ισραήλ με τους Ναζί εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ, το οποίο επί χρόνια θεωρούσε την Άγκυρα βασικό εμπορικό και ενίοτε ασφαλιστικό εταίρο, παρέμεινε σταθερά στο στρατόπεδο της πλειοψηφίας των χωρών που δεν έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία.

Ωστόσο, οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας έχουν φτάσει σε νέα χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ένθερμος υποστηρικτής της Χαμάς και ένας από τους κορυφαίους επικριτές του Ισραήλ στην παγκόσμια σκηνή.