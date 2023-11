Μισέλ: Η Ουκρανία όλο και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο εμπόλεμο Κίεβο, ότι η Ουκρανία συνεχίζει να πλησιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ χαρακτήρισε την πρόοδο του Κιέβου αξιοσημείωτη.

Ο Μισέλ προχώρησε στη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην ουκρανική πρωτεύουσα μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου.

Η επίσκεψη του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνέπεσε με τη 10η επέτειο από την έναρξη των μαζικών διαδηλώσεων που ανέτρεψαν τον υποστηριζόμενο από τη Μόσχα πρόεδρο και έθεσαν το Κίεβο σε μια αποφασιστική φιλοδυτική πορεία.

Η επίσκεψη του Μισέλ στην ουκρανική πρωτεύουσα, 21 μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας, έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από την επικείμενη απόφαση περί ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ. Το Κίεβο ελπίζει ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμφωνήσουν να ξεκινήσουν τη μακρά διαδικασία των επίσημων διαπραγματεύσεων για την ένταξή του στο μπλοκ.

