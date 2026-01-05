Το μήνυμα των ΗΠΑ μετά τη Βενεζουέλα: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο»

Στον απόηχο των διεθνών αντιδράσεων που έχουν προκληθεί από τα πεπραγμένα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κατά τις πρώτες μέρες του 2026, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισε τη Δευτέρα πως η κυριαρχία της Ουάσινγκτον στην ήπειρο και συνολικά στο δυτικό ημισφαίριο δεν τίθεται προς αμφισβήτηση.

Σε σχετική ανάρτηση στα social media, το αμερικανικό ΥΠΕΞ σημειώνει πως «αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο» και σημειώνει πως ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σήμερα το πρωί, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχε σε διάφορες εκπομπές ειδήσεων για να συζητήσει την αποφασιστική επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ «που οδήγησε στην επιτυχή σύλληψη του κατηγορούμενου ναρκοτρομοκράτη και παράνομου πρώην δικτάτορα της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο» και επισημαίνει πως:

«Ο υπουργός Ρούμπιο υπογράμμισε την ακλόνητη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει τη μετατροπή του δυτικού ημισφαιρίου σε ασφαλές καταφύγιο για εμπόρους ναρκωτικών, ιρανικούς αντιπροσώπους ή εχθρικά καθεστώτα που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια, δηλώνοντας ότι οι ημέρες της αδυναμίας έχουν τελειώσει και ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να εξαλείψουν αυτές τις απειλές από την περιοχή μας».

Παράλληλα, παραθέτει αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα σε αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία έχουν ως εξής:

«Δεν υπάρχει πόλεμος. Βρισκόμαστε σε πόλεμο κατά οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών - όχι σε πόλεμο κατά της Βενεζουέλας».

«Δεν έχουμε αμερικανικές δυνάμεις επί του εδάφους στη Βενεζουέλα. Βρέθηκαν στο έδαφος για περίπου δύο ώρες, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Μαδούρο. Αυτό που λέει ο Πρόεδρος είναι πολύ απλό: ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν πρόκειται να περιφέρεται λέγοντας στον κόσμο τι δεν σκοπεύει να κάνει».

«Αυτό είναι το Δυτικό Ημισφαίριο. Εδώ ζούμε - και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μετατραπεί σε ορμητήριο αντιπάλων, ανταγωνιστών και εχθρών των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Τα πρώτα βήματα είναι η διασφάλιση όσων εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ταυτόχρονα ωφέλιμα για τον λαό της Βενεζουέλας. Σε αυτά επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή: τέλος στο εμπόριο ναρκωτικών, τέλος στην παρουσία του Ιράν και της Χεζμπολάχ και τέλος στη χρήση της πετρελαϊκής βιομηχανίας για τον πλουτισμό των αντιπάλων μας σε όλο τον κόσμο».

«Δεν πρόκειται για ενέργεια που απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου. Δεν μπορούσε άλλωστε να απαιτεί τέτοια έγκριση, καθώς δεν επρόκειτο για εισβολή ούτε για εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση. Θα ζητήσουμε την έγκριση του Κογκρέσου μόνο για ενέργειες που τη χρειάζονται. Διαφορετικά, το Κογκρέσο θα ενημερώνεται».

«Πολλοί στον μηχανισμό της εξωτερικής πολιτικής βλέπουν τα πάντα ως Λιβύη, Ιράκ ή Αφγανιστάν. Αυτό δεν είναι η Μέση Ανατολή. Η αποστολή μας εδώ είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό είναι το Δυτικό Ημισφαίριο».

«Οι πιο άμεσες αλλαγές είναι εκείνες που εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι’ αυτό και εμπλεκόμαστε: επειδή ο τρόπος εφαρμογής αυτής της πολιτικής έχει άμεσο αντίκτυπο στις ΗΠΑ».

«Έχουμε δει πώς οι αντίπαλοί μας σε όλο τον κόσμο εκμεταλλεύονται και αποσπούν πόρους από την Αφρική και αλλού. Αυτό δεν θα συμβεί στο Δυτικό Ημισφαίριο υπό τον πρόεδρο Τραμπ. Διαβάστε την εθνική μας στρατηγική ασφάλειας - το θέμα αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα».

«Το μόνο στο οποίο θα αντιδράσουμε είναι το εξής: τι κάνετε στην πράξη; Όχι τι λέτε δημόσια, αλλά τι συμβαίνει πραγματικά. Σταματούν τα ναρκωτικά; Γίνονται οι αλλαγές; Αποβάλλεται το Ιράν; Παύουν η Χεζμπολάχ και το Ιράν να δρουν κατά των συμφερόντων μας από τη Βενεζουέλα;»

«Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται. Θέλουμε η Βενεζουέλα να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όχι μόνο επειδή το θεωρούμε καλό για τον λαό της, αλλά επειδή εξυπηρετεί και το εθνικό μας συμφέρον».

«Διατηρούμε όλες τις επιλογές που είχαμε και πριν από αυτή την επιχείρηση, τη σύλληψη και την κατάληψη, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές».

«Επί κυβέρνησης Μπάιντεν είχε οριστεί αμοιβή 25 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψη του Μαδούρο. Υπάρχει λοιπόν αμοιβή, αλλά δεν θα εφαρμοζόταν; Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του προέδρου Τραμπ και όλων των άλλων. Ο πρόεδρος Τραμπ έδρασε».

«Μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, θα συνεχιστεί αυτή η πετρελαϊκή καραντίνα. Θα συνεχιστούν οι πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεχίσουμε να στοχοποιούμε σκάφη διακίνησης ναρκωτικών και να τα κατάσχουμε, εφόσον υπάρχουν δικαστικές εντολές, και ενδεχομένως να προχωρήσουμε και σε άλλα μέτρα. Το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα για εμάς είναι η ασφάλεια, η προστασία και η ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ο Μαδούρο δεν είναι απλώς κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Ήταν ένας παράνομος πρόεδρος. Δεν ήταν αρχηγός κράτους. Συνεχίζω να βλέπω μέσα ενημέρωσης να τον αποκαλούν “πρόεδρο Μαδούρο” και “αρχηγό κράτους”. Δεν ήταν αρχηγός κράτους».