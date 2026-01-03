Μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: Το Ιράν δεν θα υποκύψει στον εχθρό

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε σήμερα πως η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό», ως απάντηση στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επέμβουν για να σώσουν διαδηλωτές στο Ιράν σε περίπτωση που οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ εναντίον τους.

«Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό», διαβεβαίωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σθεναρά την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έτοιμες να παρέμβουν, αν κατασταλούν βίαια διαδηλωτές

Την Παρασκευή αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Truth Social τόνισε ότι σε περίπτωση που οι ιρανικές Αρχές ανοίξουν πυρ και σκοτώσουν διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα παρέμβουν για να τους «σώσουν».

«Είμαστε οπλισμένοι και έτοιμοι να δράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η ανάρτηση καταλήγει με τη φράση «ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», υπογραμμίζοντας το μήνυμα αποτροπής που επιχείρησε να στείλει προς την Τεχεράνη.