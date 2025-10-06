Μήνυμα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο: Η Ευρώπη βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό

Σθεναρό μήνυμα ενότητας της Ε.Ε. απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη συζήτηση για την κατάθεση των δύο προτάσεων μομφής που υπεβλήθησαν εναντίον της. Οι ξεχωριστές ψηφοφορίες αναμένεται να διεξαχθούν την Πέμπτη.

Κατά την ομιλίας της η φον ντερ Λάιεν επέλεξε να εκφωνήσει έναν δυναμικό λόγο, εστιάζοντας στην «πιο επικίνδυνη κατάσταση που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες ο κόσμος», λέγοντας ότι «η Ευρώπη βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό». Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της ενότητας στην Ε.Ε. και την αποφυγή διχασμών, που -όπως τόνισε με νόημα – «δίνουν τροφή στους εχθρούς», δείχνοντας προς τη ρωσική πλευρά.

«Ας εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που έχει σημασία. Γιατί οι εχθροί μας θα χρησιμοποιήσουν κάθε διαίρεση και θα δημιουργήσουν διχασμούς», τόνισε. «Το σθεναρό μήνυμά μας πρέπει να είναι η ενότητά μας, στην άμυνα, στη δημοκρατική μας ασπίδα. Και αυτό ακριβώς κάνει το Σώμα της Επιτροπής», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αναφέρθηκε σε περιστατικά παραβιάσεων των εναέριων χώρων πολλών κρατών-μελών της Ε.Ε., τονίζοντας πως στόχος της Ρωσίας είναι να αποδυναμώσει την ανθεκτικότητα της Ένωσης. «Την ημέρα που μιλούσαμε για την κατάσταση της Ένωσης, μπήκαν drones στην Πολωνία, παραβιάστηκε και ο εναέριος χώρος της Εσθονίας, και καταγράφηκαν και άλλα περιστατικά που προκάλεσαν αναστάτωση. Πρέπει να ακούσουμε τα λόγια του Πούτιν στο Σότσι, που μίλησε για ρωγμές στο οικοδόμημα της Ευρώπης που κλυδωνίζεται. Κι εκείνος χαίρεται και δεν το κρύβει», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν, λέγοντας πως ο Ρώσος πρόεδρος ακολουθεί το δόγμα του «διαίρει και βασίλευε».

Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε με έμφαση ότι οι ψευδείς ειδήσεις, η στροφή του ενός εναντίον του άλλου, η μείωση της άμυνας και η αποδυνάμωση της ανθεκτικότητας της Ένωσης «είναι παγίδα και δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτήν». Είπε πως κάποιοι ευρωβουλευτές εκφράζουν ανησυχίες για τη Γάζα, την Ουκρανία και τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, και αυτές οι ανησυχίες είναι «θεμιτές».

Πηγή: ΕΡΤ