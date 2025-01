Μήνυμα Φον ντερ Λάιεν και Κόστα σε Τραμπ: ΗΠΑ και Ευρώπη είναι πιο ισχυρές μαζί

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι «πιο ισχυρές μαζί» δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις - απειλές ακόμα και με χρήση στρατιωτικής ισχύος - του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, σε περίπτωση που η Δανία αρνηθεί να την «πουλήσει» στις ΗΠΑ.

«Αναμένουμε με ανυπομονησία μια θετική συνεργασία με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, βασισμένη στις κοινές αξίες και τα συμφέροντά μας. Σε έναν δύσκολο κόσμο, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι ισχυρότερες μαζί» ανέφεραν στις πανομοιότυπες αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ.

Οι δύο ηγέτες της ΕΕ δεν έκαναν πάντως καμία αναφορά στις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη, ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι φιλοδοξεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η οποία είναι έδαφος της Δανίας, μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αυτές οι επεκτατικές βλέψεις του είναι «ακατανόητες» για τους Ευρωπαίους ηγέτες, δήλωσε την Τετάρτη ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, αφού συνομίλησε με πολλούς ομολόγους του.

Τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, τονίζοντας τις κοινές δημοκρατικές αξίες και τα αμοιβαία συμφέροντα, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ»

Αυτή η συνεργασία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς και οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν μια σύνθετη παγκόσμια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από προκλήσεις όπως οι απειλές ασφάλειας, ο οικονομικός ανταγωνισμός και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η φον ντερ Λάιεν εκφράζει αισιοδοξία για θετική συνεργασία με τη νέα αμερικανική διοίκηση. Επιχειρεί έτσι μια προληπτική προσέγγιση στις διατλαντικές σχέσεις, τονίζοντας τη συνεργασία σε δημοκρατικές αξίες, οικονομική βιωσιμότητα και ασφάλεια.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει συγκεκριμένα:

«Οι ΗΠΑ είναι ένας από τους στενότερους εταίρους μας και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τον διατλαντικό δεσμό.

Για την ΕΕ είναι σημαντικό να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τις θεμελιώδεις δημοκρατικές μας αξίες, να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη, να επεκτείνουμε το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών μας και να επενδύσουμε περισσότερο στην ασφάλειά μας.

Η ΕΕ θα προστατεύει πάντα τους πολίτες μας και την ακεραιότητα των δημοκρατιών και των ελευθεριών μας.

Προσβλέπουμε σε μια θετική δέσμευση με την επερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, με βάση τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας συμφέροντα. Σε έναν σκληρό κόσμο, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι πιο δυνατές μαζί».

