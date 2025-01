Μπάιντεν: Οι Αμερικανοί έχουν καθήκον να αντισταθούν στο μίσος και στην κατάχρηση εξουσίας (vid)

Τρεις πρώην πρόεδροι, έναν νυν και ένας εκλεγμένος συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί σήμερα για την κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, μια σπάνια εικόνα, καθώς συμβαίνει μόνο σε περιορισμένο αριθμό επίσημων εκδηλώσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι προκάτοχοί του, Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Ου. Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκαν στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον για να τιμήσουν τον Κάρτερ. Ήταν η πρώτη φορά που οι πρώην πρόεδροι βρέθηκαν όλοι μαζί μετά την κηδεία του Τζορτζ Χ.Ου. Μπους, το 2018.

Καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ και ο Δημοκρατικός Μπαράκ Ομπάμα, θεάθηκαν να συνομιλούν φιλικά. Ο Τραμπ έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για ρατσισμό απέναντι στον προκάτοχό του, ιδίως όταν αρνήθηκε να παραδεχθεί ότι έχει όντως γεννηθεί στις ΗΠΑ και επομένως πληρούσε τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει την προεδρία.

Former President Barack Obama and President-elect Donald Trump shared a friendly conversation while sitting next to each other at the funeral of former President Jimmy Carter. pic.twitter.com/3tRMaYjEHa — CBS News (@CBSNews) January 9, 2025

Ο Ομπάμα είναι ο πρώτος και μοναδικός μέχρι στιγμής μαύρος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου που ο εκλεγμένος πρόεδρος βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τη Δημοκρατική αντίπαλό του, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Πίσω από τον Τραμπ και τον Ομπάμα, οι πρώην αντιπρόεδροι Μάικ Πενς, Αλ Γκορ και Νταν Κουέιλ, συζητούσαν επίσης μεταξύ τους.

Στα αξιοσημείωτα και το γεγονός ότι ο Τραμπ αντάλλαξε χειραψία με τον Μάικ Πενς, τον πρώην αντιπρόεδρό του ο οποίος είχε αρνηθεί να μπλοκάρει την επικύρωση των αποτελεσμάτων στις εκλογές του 2020, τις οποίες κέρδισε ο Μπάιντεν. Υποστηρικτές του Τραμπ, που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 για να εμποδίσουν την επικύρωση, είχαν εκτοξεύσει απειλές τότε κατά του Πενς.

Former Pres. Barack Obama and President-elect Donald Trump spoke inside Washington National Cathedral at the state funeral ceremony for former Pres. Jimmy Carter.



Read more: https://t.co/xdQ5hl8H63 pic.twitter.com/7o7lxZ0nKh — ABC News (@ABC) January 9, 2025

Ο Μπάιντεν καθόταν στην πρώτη σειρά μαζί με την πρώτη κυρία Τζιλ, δίπλα στην Κάμαλα Χάρις και τον σύζυγό της, τον Νταγκ Έμχοφ.

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι - την οποία κέρδισε ο Τραμπ στις εκλογές του 2016 - πήραν τις θέσεις τους δίπλα στον Τζορτζ Ου. Μπους και τη σύζυγό του Λόρα.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επισήμαναν επίσης την παρουσία του υπό παραίτηση πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο οποίος καθόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από τον Τραμπ που έχει εξαπολύσει πολλές λεκτικές επιθέσεις εναντίον του το τελευταίο διάστημα.

President-elect Trump arrives at the funeral of President Jimmy Carter, followed by former Presidents Obama, Bush and Clinton. pic.twitter.com/GTort2M4NT — CSPAN (@cspan) January 9, 2025

Στον επικήδειό του, ο Μπάιντεν έπλεξε το εγκώμιο του Κάρτερ, «ενός ανθρώπου που δεν επέτρεψε ποτέ στις πολιτικές αναταράξεις να εκτρέψουν την προσοχή του από την αποστολή του, που ήταν να υπηρετεί και να διαμορφώνει τον κόσμο». Τόνισε επίσης ότι οι Αμερικανοί «έχουν καθήκον να αντισταθούν στο μίσος» και την «κατάχρηση εξουσίας» η οποία, όπως είπε, είναι «το μεγαλύτερο αμάρτημα».

Biden: We have an obligation to stand up to what my dad used to say is the greatest sin of all: The abuse of power.



*camera cuts to Trump and former presidents* pic.twitter.com/vYXdj2sf7C — Acyn (@Acyn) January 9, 2025

Οι εγγονοί του Κάρτερ, Τζέισον και Τζόσουα, μίλησαν για τον παππού τους που «όσα χρόνια τον ήξερα τα πέρασε βοηθώντας όσους είχαν ανάγκη, χτίζοντας σπίτια για όσους τα χρειάζονταν, εξαλείφοντας ασθένειες σε ξεχασμένα μέρη», όπως είπε ο δεύτερος.

«Δεν διέκρινα ποτέ κάποια διαφορά μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής του. Ήταν πάντα ο ίδιος άνθρωπος, με όποιον και αν μιλούσε, όπου και αν βρισκόταν και για εμένα, αυτό είναι ο ορισμός της ακεραιότητας. Αυτή η εντιμότητα συνοδευόταν από αγάπη, από πίστη», είπε ο Τζέισον Κάρτερ.

Επικήδειους εκφώνησαν επίσης ο Στίβεν Φορντ, γιος του προέδρου Τζέραλντ Φορντ και ο Τεντ Μοντέιλ, γιος του πρώην αντιπροέδρου του Κάρτερ, Γουόλτερ Μοντέιλ.

Η σορός του Κάρτερ θα μεταφερθεί στη γενέτειρά του, στο Πλέινς της Τζόρτζια και θα ενταφιαστεί δίπλα στη σύζυγό του, Ρόζαλιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP