Τα «απίστευτα» της συζήτησης Μασκ με Βάιντελ: Ο Χίτλερ κομμουνιστής και η άγνοια για τη Μέση Ανατολή

Ο Ίλον Μασκ και η αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, AfD, Αλις Βάιντελ έκαναν την live συζήτηση τους στο Χ, όπου συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για την κατάσταση στη Γερμανία, τη woke ατζέντα αλλά και τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.

«Καλώς ήρθατε στη συνομιλία με την Άλις Βάιντελ, η οποία αυτή τη στιγμή έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις για να κυβερνήσει τη Γερμανία, νομίζω», δήλωσε ο Μασκ, προφέροντας το όνομά της εσφαλμένα ως «Βιίντλ».

ELON MUSK: "Only AfD can save Germany. You must vote for change. I am strongly recommending that people vote for AfD." pic.twitter.com/GleOe1GS9T