Διάσκεψη Μονάχου

Με ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη «ανήκουν μαζί», ενώ οι ανησυχίες για την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη συνοχή της Δύσης παραμένουν έντονες.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες «παιδί της Ευρώπης» το Σάββατο, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες στη διατλαντική συμμαχία.

Ο Ρούμπιο μιλούσε στην ετήσια Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου οι κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις επιχείρησαν να προβάλουν τη δική τους αυτονομία και ισχύ, ενώ παράλληλα προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανή τη συμμαχία με τις ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Τραμπ.

"We care deeply about your future. The fate of Europe will never be irrelevant to our own."



The U.S. Secretary of State Marco Rubio emphasises that the U.S and Europe 'belong together' in his speech at the Munich Security Conference.



📺 Sky 501 pic.twitter.com/jJnQuPaekA — Sky News (@SkyNews) February 14, 2026

Η ομιλία παρείχε έναν βαθμό καθησυχασμού προς τις ευρωπαϊκές χώρες που φοβούνται ότι θα αφεθούν μόνες τους σε ζητήματα που κυμαίνονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο, σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη.

Ωστόσο, δεν περιείχε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δεν έκανε καμία αναφορά στη Ρωσία, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο ο πιο ήπιος τόνος του Ρούμπιο — σε σύγκριση με εκείνον του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο ίδιο βήμα πριν από έναν χρόνο — μπορεί να αλλάξει τις βασικές ισορροπίες.

«Σε μια εποχή τίτλων που προαναγγέλλουν το τέλος της διατλαντικής εποχής, ας γίνει σαφές σε όλους ότι αυτό δεν είναι ούτε στόχος ούτε επιθυμία μας, διότι για εμάς τους Αμερικανούς, το σπίτι μας μπορεί να βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά θα είμαστε πάντα παιδί της Ευρώπης», δήλωσε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ανήκουμε μαζί», πρόσθεσε σε ομιλία που ολοκληρώθηκε με χειροκροτήματα.

Ανάμεικτες αντιδράσεις για την ομιλία Ρούμπιο

Ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε «πολύ καθησυχασμένη» από την ομιλία και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ τον χαρακτήρισε «πραγματικό εταίρο», άλλοι υιοθέτησαν πιο επιφυλακτικό τόνο.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν την προαναγγελθείσα πολιτισμική παρακμή, που υποτίθεται ότι προκαλείται κυρίως από τη μετανάστευση και την αποβιομηχάνιση, ως βασικό ενοποιητικό συμφέρον. Για τους περισσότερους Ευρωπαίους, το κοινό συμφέρον είναι η ασφάλεια», δήλωσε ο Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

«Δεν επρόκειτο για απόκλιση από τη γενική θέση της (κυβέρνησης Τραμπ). Απλώς διατυπώθηκε με πιο ευγενικούς όρους», ανέφερε στην πλατφόρμα X.

A change of tone. Rubio brought a lot of white paint to Munich to cover the cracks caused by the great rupture. From the Beatles and Michelangelo to German beer and the common victory in the Cold War, he invoked all the symbols of culture that are meant to unite us into a single… — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 14, 2026

Ένας ιδιαίτερος τομέας ανησυχίας είναι η Ουκρανία, όπου οι σύμμαχοι ανησυχούν εδώ και καιρό ότι ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επιβάλουν μια συμφωνία με όρους της Μόσχας και να εξαναγκάσουν το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη για να τερματιστεί η φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ειρηνευτικές συνομιλίες με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ επαναλαμβάνονται την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, μετά από παρατεταμένους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων κατά τη διάρκεια ενός από τους ψυχρότερους χειμώνες των τελευταίων ετών, που σκότωσαν αμάχους και άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ελπίδα στη διάσκεψη το Σάββατο, αλλά εξέφρασε ανησυχία ότι ζητείται από την Ουκρανία «υπερβολικά συχνά» να κάνει παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις.

«Ελπίζουμε πραγματικά ότι οι τριμερείς συναντήσεις της επόμενης εβδομάδας θα είναι σοβαρές, ουσιαστικές και χρήσιμες για όλους μας, αλλά ειλικρινά μερικές φορές μοιάζει σαν οι πλευρές να μιλούν για εντελώς διαφορετικά πράγματα», είπε.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι αισθάνεται «λίγη» πίεση από τον Τραμπ, ο οποίος είχε πει ότι ο Ζελένσκι δεν πρέπει να χάσει την «ευκαιρία» για ειρήνη σύντομα.

«Οι Αμερικανοί επανέρχονται συχνά στο θέμα των παραχωρήσεων και πολύ συχνά αυτές συζητούνται μόνο στο πλαίσιο της Ουκρανίας, όχι της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη Ρωσία μετά την ομιλία του, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταλείψουν τη δέσμευσή τους να εργαστούν για μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά δεν είναι σαφές εάν η Μόσχα είναι σοβαρή ως προς την επίτευξή της.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που ηγείται των προσπαθειών διατήρησης της στήριξης του Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στην ίδια γραμμή ως προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες, προσθέτοντας ότι η Ρωσία υφίσταται «τρελές απώλειες» περίπου 65.000 στρατιωτών συνολικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Ο Ρούμπιο επικρίνει τη «διαχειριζόμενη παρακμή» της Δύσης

Η διάσκεψη του Μονάχου, με τη συμμετοχή κορυφαίων ηγετών ασφάλειας, κυριαρχήθηκε φέτος από το πώς οι χώρες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε έναν χρόνο αντιπαραθέσεων με τον Τραμπ, από τους δασμούς έως την απειλή του να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Μιλώντας αμέσως μετά τον Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι προειδοποίησε κατά «αντανακλαστικών» εκκλήσεων προς τις ΗΠΑ να αποστασιοποιηθούν από την Κίνα και δήλωσε ότι, παρά ορισμένα πρόσφατα θετικά σημάδια από τον Λευκό Οίκο, ορισμένες αμερικανικές φωνές υπονομεύουν τη σχέση.

Η ομιλία του Βανς πέρυσι είχε επιπλήξει τους Ευρωπαίους συμμάχους, υποστηρίζοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη προέρχεται από τη λογοκρισία και την υποχώρηση της δημοκρατίας, και όχι από εξωτερικές απειλές όπως η Ρωσία.

Επαινώντας τα πολιτιστικά επιτεύγματα της Ευρώπης, από τον καλλιτέχνη Μιχαήλ Άγγελο έως τον ποιητή Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο Ρούμπιο άγγιξε επίσης θέματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, όπως η κριτική στη μαζική μετανάστευση και στις επιθετικές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.

«Δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι αδύναμοι, γιατί αυτό μας καθιστά πιο αδύναμους», είπε.

«Εμείς στην Αμερική δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να είμαστε ευγενικοί και τακτικοί διαχειριστές της διαχειριζόμενης παρακμής της Δύσης· δεν επιδιώκουμε τον διαχωρισμό αλλά την αναζωογόνηση μιας παλιάς φιλίας και την ανανέωση του σπουδαιότερου πολιτισμού στην ανθρώπινη ιστορία».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι κατανοεί γιατί η επίκληση κοινής κληρονομιάς από τον Ρούμπιο προκάλεσε χειροκροτήματα.

«Θα αλλάξει τη στρατηγική μας; Φυσικά και όχι. Διότι, ξέρετε, αυτά που ακούμε σήμερα τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν», είπε.