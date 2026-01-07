Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν γυναίκα οδηγό - «Δεν σας θέλουμε εδώ, φύγετε», λέει ο δήμαρχος

Ένας αξιωματικός της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη γυναίκα στο αυτοκίνητό της στο Μινεάπολις την Τετάρτη, εν μέσω μιας έντονης εκστρατείας επιβολής των μεταναστευτικών νόμων, σύμφωνα με τοπικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Ο δήμαρχος του Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πράκτορας πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, λέγοντας ότι έχει δει το βίντεο της πυροβολισμών που έρχεται σε άμεση αντίθεση με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «απαράδεκτη αφήγηση» της κυβέρνησης.

«Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα ότι αυτό δεν ισχύει».

Ο φανερά θυμωμένος Φρέι είπε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης ήταν υπεύθυνοι για το χάος που προκάλεσαν στην πόλη, λέγοντας στην ICE: «Φύγετε από το Μινεάπολη». Ωστόσο, προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Οι πυροβολισμοί έφεραν διαδηλωτές στους δρόμους κοντά στο σημείο του συμβάντος, μερικοί από τους οποίους αντιμετωπίστηκαν από βαριά οπλισμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και έριξαν χημικά στους διαδηλωτές.

Τραμπ: Ο λόγος που συμβαίνουν αυτά είναι επειδή η Ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απείθαρχη» την οδηγό και υποστήριξε πως η γυναίκα που φώναζε ήταν «επαγγελματίας υποκινητής».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Μόλις παρακολούθησα το βίντεο του περιστατικού που έλαβε χώρα στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Είναι κάτι φρικτό να το παρακολουθεί κανείς. Η γυναίκα που ούρλιαζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας υποκινητής, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ απείθαρχη, παρεμποδίζοντας και αντιστεκόμενη, και στη συνέχεια πέρασε βίαια, εκ προθέσεως και με κακία πάνω από τον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα.

Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο. Η κατάσταση εξετάζεται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η Ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τους Αξιωματικούς Επιβολής του Νόμου και τους Πράκτορες της ICE σε καθημερινή βάση. Απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε δίπλα και να προστατεύσουμε τους Αξιωματικούς Επιβολής του Νόμου μας από αυτό το Ριζοσπαστικό Αριστερό Κίνημα Βίας και Μίσους!».

Τι δηλώνουν άλλοι αξιωματούχοι

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι ο πράκτορας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) άρχισε να πυροβολεί μετά από μια «βίαιη ταραχή» που προσπάθησε να χτυπήσει τους πράκτορες της ICE.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 7, 2026

«Ο φερόμενος ως δράστης χτυπήθηκε και είναι νεκρός», έγραψε. «Οι αξιωματικοί της ICE που τραυματίστηκαν αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως».

Ο Φρέι είπε ότι η γυναίκα δεν φαινόταν να προσπαθεί να χτυπήσει κανέναν στο βίντεο που είχε δει. Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Brian O'Hara, είπε στους δημοσιογράφους ότι η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι το όχημα της γυναίκας εμπόδιζε την κυκλοφορία όταν ένας ομοσπονδιακός αξιωματικός πλησίασε με τα πόδια.

«Το όχημα άρχισε να απομακρύνεται», είπε. «Πυροβολήθηκαν τουλάχιστον δύο φορές. Στη συνέχεια, το όχημα συγκρούστηκε στην άκρη του δρόμου».

Ο Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει αποστείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης σε πόλεις των ΗΠΑ που διοικούνται από το Δημοκρατικό Κόμμα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του, στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση σχεδίαζε να στείλει περίπου 2.000 πράκτορες στο Μινεάπολη, μετά από καταγγελίες για εκτεταμένη απάτη σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που αφορούσε Σομαλούς μετανάστες, στους οποίους ο Τραμπ έχει αναφερθεί με αρνητικά σχόλια στο παρελθόν.

Τα στοιχεία της γυναίκας που πυροβολήθηκε δεν αποκαλύφθηκαν δημοσίως. Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Τίνα Σμιθ, Δημοκρατική από τη Μινεσότα, δήλωσε στο X ότι ήταν Αμερικανίδα πολίτης. Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι η γυναίκα, η οποία ήταν παντρεμένη, δεν ήταν στόχος των επιχειρήσεων μετανάστευσης.