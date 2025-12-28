Ολοένα πιο φανερή γίνεται το τελευταίο διάστημα η ανησυχία της Άγκυρας ότι οι πρόσφατες κινήσεις του Ισραήλ σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο οδηγούν σε μια συμμαχία κατά της Τουρκίας.

Κατά την Άγκυρα η συμμαχία αυτή διαμορφώθηκε ιδίως στις 22 Δεκεμβρίου, όταν ο Νετανιάχου συνάντησε στην Ιερουσαλήμ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ βρισκόταν στη Δαμασκό υψηλή διπλωματική και στρατιωτική αντιπροσωπεία της Τουρκίας για μια «διπλωματική επίθεση» με επίκεντρο τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, δηλαδή τους Κούρδους της περιοχής, που εξακολουθούν να αρνούνται να ενσωματωθούν στην κρατική δομή της Συρίας.

«Επίλυση» του Κουρδικού με όπλα;

Σε σημερινό άρθρο του ο διευθυντής της εφημερίδα Μιλιέτ, Οζάι Σεντίρ, κατατάσσει το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπροστις χώρες που ενοχλούνται περισσότερο από την πρωτοβουλία «μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία», δηλαδή τη διαδικασία εξεύρεσης πολιτικής λύσης στο Κουρδικό μέσω του κοινοβουλίου κα με κατάθεση των όπλων από τους Κούρδους.

Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει για το Κουρδικό και τις προεκτάσεις του στη Συρία ότι η ενσωμάτωση των Κούρδων θα επιτευχθεί μόνο με τη δύναμη των όπλων και πως η εύρεση συμβιβασμού είναι μάλλον ανέφικτη.

Ο Τούρκος αρθρογράφος αναφέρεται στον προϋπολογισμό της αυτόνομης διοίκησης των Κούρδων της Ροζάβα για το 2026, που ορίστηκε στο 1,57 δισεκατομμύρια δολάρια, παραθέτοντας επίσης τα στοιχεία εσόδων του προϋπολογισμού: 75% από το πετρέλαιο, 10% από τελωνειακούς δασμούς στο 10% και 3% από φορολογία.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση των Κούρδων στην κρατική δομή της Συρίας λήγει, ωστόσο ακόμη δεν είναι σαφές ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του μεταβατικού προέδρου Αλ Τζολάνι.

Πηγή: Deutsche Welle